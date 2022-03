Za současné napjaté atmosféry může na někoho působit jako rozbuška. O žádnou provokaci však nejde, s Ruskem, či potažmo se Sovětským svazem kromě této výzdoby letadlo nic společného nemá, jak mi záhy vysvětluje jeho majitel Martin Bartoš: "Jsem na něj pyšný. Přece jen jde o kus české historie, je to Zlín Z-37 Čmelák. Bylo to klasické žluté práškovací letadlo. Akorát toto koupili nějací nadšenci a ti ho předělali do vojenských barev. Druhé mám v Rašovicích v hale, má papíry a nechci, aby na něj pršelo a shnilo. Chci ho kompletně zrenovovat, dát mu žlutý nátěr, furt sháním do něho díly. Chtěl bych ho uvést do původního stavu a chodu. Ani bych si s ním nemusel zalétat, žádný letecký výcvik nemám, stačilo by mi, aby Čmelák vrčel."

Obnovená kaple otevřela další okno do minulosti Neratova

Všechno přitom začalo nevinně v době covidu. "Začal jsem létat s modely na ovládání. Předtím mě nikdy letadla nezajímala, ale pak jsem chytil covid a byl jsem v karanténě. Tehdy mě napadlo, že by bylo hezké koupit si nějaké letadlo, větší než jsou modely, a líbil se mi strašně Čmelák. Chtěl jsem žlutého, v dnešní době je ale k nesehnání. Čím víc jsem ho sháněl, tím víc jsem zjišťoval, že nejsou a tím víc jsem ho chtěl. Vyráběly se od 1963 do 80. let, vyrobeno jich bylo 713 kusů, ale spousta se jich zničila, vyhodila. Vidět dnes Čmeláka je vzácnost," tvrdí Martin Bartoš a zve mě, abych si jeden z jeho strojů prohlédla zblízka.

Zdroj: Deník

Trvalo prý tři měsíce, než ho objevil, ale až na Slovensku. "Kupoval jsem ho loni v únoru, museli jsme ho tam rozložit, naložit na dlouhý vlek a ze Slovenska převézt sem. Je dost velký, na šířku má asi dvanáct metrů. Dřív jsem ho měl na zemi, ale zabralo půlku parkoviště, tak jsme ho dali nahoru. Co, že nám teď neprší na auta, hlavně nám pod čmelákem neprší na ještěrku," dodává s úsměvem.