Těšit se mohou také na staročeská řemesla - své zastoupení tu bude mít výroba skleněných předmětů, hrnčířství, umělecké kovářství, drátenictví, Vamberecká krajka, nebudou chybět ukázky práce na kolovrátku a tkalcovském stavu, foukání figurek, malování a tepání kraslic, vyšívání, košíkářství, zdobení perníků a různé velikonoční dekorace. Výstava připomene také velikonoční tradice, symboly a protože tuto výstavu pořádají zahrádkáři, bude na ní v hlavním sále vyhrazeno místo i pro pěstitele. Příchozí tu najdou zahrádkářskou poradnu, výstavu zimních odrůd jablek, návody na ošetření a pěstování.

"Dále budou vystaveny nejkrásnější aranžérské vazby z okresní soutěže o nejlepší velikonoční aranžérku a součástí bude tradiční soutěž o nejlepší kolekci kraslic s vyhlášením výsledků a odměnou. V nově přebudované Sokolské zahradě v Častolovicích bude i bohaté občerstvení a prodej všeho pro zahrádkáře a k velikonočním svátkům," zve na akci Josef Helmich.

Ten také nabízí možnost zorganizovat hromadné nebo individuální návštěvy této výstavy.

Rovněž se lze zúčastnit soutěže o nejlepší kolekci kraslic, tři kusy je přitom nutné dodat na výstaviště do 7. dubna do 12 hodin.

Příští týden bude naplněn velkým aranžováním jarními květinami, cibulovinami a pro dekoraci i květinami z dovozu z Holandska. Začnou se sjíždět všichni vystavovatelé nejen z východních Čech, ale i z Moravy a dalších krajů. Poslední jarní výstava měla návštěvnost více než 9 tisíc lidí.

Výstava bude otevřena každý den od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.

Vstupné bude 100 korun, pro důchodce 70 korun, rodinné vstupné bude 120 korun (2 dospělí + 1 až 4 děti). Děti do 15 let a ZTP zaplatí 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Parkování přijde na 30 korun.

