/ROZHOVOR/ Medaili I. stupně Za zásluhy v oblasti umění a kultury převzal v sobotu 28. října z rukou prezidenta Petra Pavla na pražském Hradě Miloň Čepelka, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, člen jeho ansámblu, spisovatel, básník, textař a mimo jiné také rozhlasový moderátor. Velmi silný zážitek však pro něj připravilo hned následující den i jeho rodné Pohoří na Rychnovsku, kde byl vysazen Strom Miloně Čepelky. I o vzpomínkách na Pohoří, divadle a knihách byl náš rozhovor.

„Na předávání státních vyznamenání bylo spousta lidí a já si toho opravdu nesmírně vážím, ale musím vás ujistit, že stejně si vážím toho, co se tu děje dnes se mnou a okolo mě. Protože zkrátka to je od srdíčka a u srdíčka to hřeje,“ svěřil se v Pohoří u příležitosti zasazení svého stromu viditelně dojatý Miloň Čepelka.

V jeho rodné obci jsou na něj náležitě pyšní, jak je ostatně vidět i z cedulí s nápisem Vítejte v Pohoří, v rodišti spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana. Ani tady přitom pochopitelně nemůže chybět připomínka Járy Cimrmana, a to v podobě ztraceného škrpálu ukrytého ve skleněné vitríně na hospodě, z níž údajně prchal bez placení. Miloni Čepelkovi je pak nyní věnována část nově upraveného parku s právě zasazeným bukem lesním červenolistým. Jako odkaz na slavného rodáka okraj stezky parkem zdobí jeho haiku. Jen pro zajímavost, jen kousek vedle je rybníček, k němuž, jak zavzpomínal, prý vodil husy.

Jak často se do Pohoří vracíte?

Těžko se to odhaduje, ale několikrát do roka.

Co se vám pak vybaví?

Jak jsem byl malej a šťastnej, protože jsem tady byl u babičky s dědou velmi často a vždycky několik dní. Skrz náš dvůr jezdili sedláci na pole a já jim otvíral dvě brány - jednu z ulice a druhou na humna, do polí. To se mně líbilo.

Takový vrátný… Zahrál jste si ho i ve filmu Báječná léta pod psa.

No, tam jsem byl taky vrátnej.

Ale zas tolikrát jste se před filmovou kamerou neobjevil. Proč?

Mockrát ne, mě to nebavilo. Kamera je hroznej vynález. Všechno odhalí a nesmíte se do ní koukat, když se filmuje. A to mně nikdo neřekl, takže když jsme točili Jáchyme hoď ho do stroje, několikrát jsem brnknul okem do kamery, ale bez vlastní vůle, jen z blbosti. A oni mě seřvali. Byl jsem poprvé před kamerou. Hnedka na začátku se mně to, nechci říct úplně, ale zprotivilo.

Svým způsobem to bylo dobře, protože u filmu se čas hlavně ztrácí. A to já nemám rád.

Divadlo je o něčem jiném?

Úplně o něčem jiném. I ve vzájemném kontaktu s diváky, my nabíjíme je a oni nabíjejí nás. To se říká a musí se to zažít, aby tomu člověk uvěřil, protože na jevišti vás přestane i všecko bolet. Na tu chvíli. Pak se to zase vrátí.

Kolik představení odehrajete za měsíc?

Tak kolem deseti. Pořád se střídáme, alternujeme, i když ne ve všem. Jinak by to nešlo, to bych musel hrát jednadvacetkrát za měsíc.

Hrajete stále se synem?

Ano, ale jenom v té jediné hře - ve Vraždě v salonním kupé. Ale také se střídáme.

A děláte pořád v rozhlase?

Ano, neustále knihovničku, fejetony v pondělí, úterý. Je to příjemná práce, ale je to také balvan na zádech. Je to každý týden a to je řehole, musí se všecko plánovat. A když vím, že jedeme na zájezd s divadlem, musím si to připravit dopředu do zásoby, je to fuška. Ale dělám to rád.

Nadále obohacujete svoji knihovnu?

I tu obohacuju, i když vím, že zhola zbytečně, protože všecko nepřečtu.

Ale také stále píšete. Máte nějakou knížku, která by byla věnována přímo Pohoří?

Přímo bych neřekl, ale jsou tam velké zmínky, zvlášť v té poslední - Letí to pamětí. Nedá se říct, že to jsou paměti, jsou to takové různé vzpomínky. Je to próza, ale je tam i poezie. Mám tam několik stránek nových haiku.