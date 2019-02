Sídliště bude lákat ke sportování i relaxaci. Půjde o největší proměnu ve Vamberku za dlouhá desetiletí.

Hřiště, venkovní posilovna, nebo pokoj ze síťoviny, houpací a fixní lavice, krb, venkovní lehátka – i to by mohlo nabízet podle studie po revitalizaci sídliště Jiráskova ve Vamberku.

„Projekt se připravuje už tři roky. Domy patří společenstvím vlastníků, všechny jsou už zateplené a my nyní začneme upravovat veřejné plochy. Během letošního roku by měla být dokončena první etapa prací v Jugoslávské ulici, která získá i zatím chybějící osvětlení. Náklady na první etapu jsou něco přes osm milionů korun,“ uvedl starosta Vamberka Jan Rejzl, podle kterého by se měl na sídlišti postupně zvýšit i počet parkovacích míst.

Studie kromě nových komunikací, osvětlení a prostor pro relaxaci, sport a hru řeší i prostranství před domy, které nabídnou venkovní sezení pod pergolou u vstupů do domů, nová stání pro kola, stanoviště odpadu bude ohrazené stěnou a doplněné pergolou.

Přívětivější bude také centrum města

„Další letošní velkou akcí je revitalizace veřejného prostoru Voříškova – Farská, což je přímo v centru města mezi náměstím a řekou. Tam by mělo vzniknout nové schodiště, komunikace a veřejné plochy. Je to investice asi za 30 milionů korun,“ dodal starosta.

Nově upravené schodiště je pojato jako park na schodech, kde budou i stromy, světelné sloupky a možnost posezení. Voříškova ulice by měla bezbariérově propojit cestu pro pěší a cyklisty, zatímco pro automobilovou dopravu by bylo pouze omezené povolení vjezdu.