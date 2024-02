Jasan se používal na výrobu lyží kvůli své dobré ohýbatelnosti, lehkosti a vysoké pevnosti. Také se z něj mimo jiné dělaly luky a byl používán na výrobu lyžin u saní a hokejek. Z našich dřevin má nejpružnější dřevo. Velmi dobře se obrábí, jak na soustruzích, tak i dlátem a hoblíkem. Také se dobře brousí. Není však jednoduché vybrat si to správné dřevo. Někdy se podle Michala Martínka z celého kmene vyberou jen dvě fošny, z nichž lze lyže vyrobit.

Zakázek mají se Zdeňkem Frymlem dost, práce se dřevem je baví a nebojí se pustit ani do poněkud raritních kousků. Není to tak dlouho, co se podíleli dokonce na restaurování autoveterána. Vyráběli celou dřevěnou kostru Škody 633, kabrioletu z roku 1932.

„Počet těchto vyrobených kusů by se dal spočítat na prstech jedné ruky a myslím, že se dochovaly dva. Jeden je v muzeu ve Škodovce a druhý je tento, který jsme pomáhali zrestaurovat. Je našeho kamaráda, který sbírá stará autíčka, motory, motorky. Doufám, že jednou z toho bude nějaké muzeum,“ prozradil před časem Martinek.

Čas na dobrodružné expedice si však se svým parťákem z dílny vždycky najdou.

„Protože s kolegou Zdeňkem Frymlem pracujeme sami na sebe, jsme stále připraveni někam vyrazit. Když zjistíme, že jsou někde dobré podmínky na lyžování, přerušíme činnost, sbalíme se a vyrazíme natáčet. Takže vlastně pracujeme i při tom výletě, při zábavě. Rádi bychom se podívali i někam po Čechách, plánujeme třeba Šumavu. Také jsme pozvaní i na Island, na takovou krátkou poznávací cestu. Nejvíc mi vyhovuje, když v zimě vyrazíme na lyže a v létě někam do tepla,“ dodává Michal Martinek.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová