Naproti hřbitovu probíhá zasíťování dvaceti parcel, což bude dokončené v květnu. Máme tam hotovou kanalizaci a vodovod, přípojky a dodavatel už nastoupil na komunikace s tím, že o osvětlení se postaráme my. Parcely chceme prodávat formou veřejné dražby. Z tohoto pohledu to bude zajímavé, i když výnosy zase musíme investovat do infrastruktury obce. To nebude problém, nějaké další projekty tu máme.

Které to jsou?

Potřebujeme udělat nějaké části komunikací, kus kanalizace a máme rozjetý projekt na výstavbu workoutového hřiště se skateparkem v parku a k tomu ještě malé dětské hřiště v ulici Boženy Němcové. Potřebujeme děti dostat od počítačů. Nyní se také začala kopat další část kanalizace v ulicích Jirákova, Nerudova, Sokolská za dalších asi 30 milionů korun.

České Meziříčí patří mezi obce, které v posledních letech zaznamenaly největší příbytek obyvatel na Rychnovsku. Bylo to i tím, že se tu hodně stavělo?

Obec to podporovala. Parcely tu byly v minulosti k sehnání za rozumné ceny. I obec tu v minulosti postavila bytové domy, vlastní 83 bytů. Kromě přípravy parcel k zástavbě naproti hřbitovu je tu pak soukromý investor, developer, který koupil pozemky a nabídne bydlení v lokalitě V Poli II ve směru na Mokré, v současné době už tam asi čtyři domy stojí a je tam dalších zhruba 16 parcel.

Je naopak něco, co obec v současné době nejvíc trápí?

To, že díky covidu a opatřením všeobecně upadá kultura, zejména na vsi. Lidi se nemohli stýkat, všechno bylo omezené. Ochotníci nevěděli, jestli budou moci hrát nebo ne, plesová sezona už je víceméně za námi, i když snad ještě nějaké uděláme. Zmatek vládl před Vánocemi, když jsme plánovali rozsvěcení stromku. Každou chvíli platilo něco jiného a při tom se akce špatně organizují. Člověk nevěděl, co bude zítra. Ještě třeba ve středu jsme žili v tom, že žádná zvláštní opatření nebudou a ve čtvrtek odpoledne jsme se dozvěděli, že od pátku se všechno zakazuje. To je špatně.

Léta jsme se snažili dostat lidi od počítačů, televizorů na ulici, občas se pro ně udělala nějaká kultura, sranda a covid to všechno vrátil zpátky. Ta osmiletá, desetiletá práce je tak možná na začátku.