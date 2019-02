Častolovice - V sobotu se v častolovickém zahrádkářském domě uskutečnila degustace 30 druhů jablek. Zaplněná klubovna hodnotila nejen vzhled plodu, kvalitu slupky, ale i pevnost dužiny, šťavnatost plodu a celkový dojem.

Z degustace jablek v Častolovicích. | Foto: Josef Helmich

Výhodou této degustace byl ten fakt, že všechna jablka byla uskladněna v kamenném sklepě, kde si zachovala svoje vlastnosti. Tato tradiční „ochutnávka“ přilákala zájemce i odborníky z okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Hradec Králové, Náchod a Ústí nad Orlicí, což dávalo dobrý předpoklad pro kvalitu hodnocení. Celá soutěž byla anonymní, i když všichni degustaci byli seznámeni s celkovým seznamem jablek.

Organizátoři připravili tuto akci především proto, aby ve výsledku byly hodnoceny ty nejlepší odrůdy a aby bylo provedeno porovnání jablek, které pěstovali naši dědové, s těmi současnými. Do celkového sortimentu byla záměrně zařazena i jablka ze sloupových odrůd a novošlechtěnci. Jako nejlepší se umístily tyto odrůdy: Sirius, druhá byla Admirál, třetí Meteor. Na konci tabulky se umístily mimo jiné odrůdy vypěstované na takzvaných sloupovitých jabloních, které jsou na pohled sice pěkné a šetří místem, ale kvalita a množství plodů je stále horší. Naopak starší odrůdy se umístily na středních příčkách. Co říci závěrem. Byla to dobrá akce, poděkování patří organizátorům – častolovickým zahrádkářům, kteří zase obohatili zájemce o potřebná fakta.

Tato degustace však není poslední akce, kterou častolovičtí zahrádkáři organizují pro veřejnost. Již dnes je v plné přípravě tradiční jarní výstava s názvem Velikonoce – svátky jara, která se uskuteční týden před Velikonocemi - tedy 12. až 14. dubna 2019. Poprvé v celém průběhu bude mít doprovodný zábavný program a celou řadu dalších novinek. Také nejvíce obdivovaná soutěž o nejlepší kolekci kraslic bude probíhat v hlavním sále výstaviště. Do této soutěže se může každý přihlásit nejpozději den před zahájením výstavy na tel. 721 311 719.