Mezi Doudlebami a Letohradem začala platit výluka na železnici

Cestující využívající vlaková spojení mezi Doudlebami nad Orlicí a Letohradem by měli počítat na této trati až do středy 6. října s výlukou, a to vždy od 8.10 do 15.50.

Výluka na železnici, ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Pokorný

Po tuto dobu budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.