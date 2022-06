Obdobnou zkušenost má i majitelka rodinného domu v Chlístově na Rychnovsku, která loni v březnu zahlédla, jak se do skuliny v cihlové zdi domu dostává asi metrový had. Protože uvnitř domu bylo dítě, požádala o pomoc hasiče. I v tomto případě se jednalo o nejedovatou užovku, kterou hasiči přepravili do volné přírody.