Stále platí, že úřad funguje bezkontaktně - od dnešního dne (16.3.)navíc pouze na telefonické zavolání každé pondělí od 8 do 11 hodin a každou středu od 13 do 16 hodin.

"V těchto dnech budou obslouženi pouze klienti, kteří se dopředu telefonicky, popř. e-mailem objednají na příslušném pracovišti. Využívejte i možnosti elektronických podání. Žádáme, aby se objednávali pouze klienti, kteří potřebují vyřizovat neodkladné záležitosti. Zároveň žádáme, aby na MěÚ nevstupovali lidé s respiračními obtížemi," stojí na webových stránkách města.

Podobná je situace i v Borohrádku. Až do odvolání bude pro veřejnost Městský úřad Borohrádek otevřen pouze v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu vždy od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin.

Provoz omezuje i solnický městský úřad, bez předchozí telefonické či e-mailové domluvy nebudou požadavky vyřízeny.

V souvislosti s nákazou je omezen i provoz podatelny Městského úřadu Opočno - ta funguje pouze v pondělí od 9 do 12 a ve středu od 13 do 16 hodin. Ostatní dny je podatelna pro veřejnost uzavřena.

Omezení se dotkne všech úřadů

"Zbývající odbory vyřídí požadavky pouze písemně nebo telefonicky. Osobní návštěva na Městském úřadu není možná. V případě naléhavého řešení konkrétní záležitosti je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu," říká tajemnice úřadu Renáta Černá.

Od 16. března do odvolání je omezen provoz Městského úřadu Vamberk a organizací VAMBEK0N a Vamberecká voda. Organizace budou uzavřeny a záležitosti bude možné vyřizovat pouze e-mailem či telefonicky nebo prostřednictvím datové schránky.