Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou hlásí otevřeno

Rychnovská knihovna je od dnešního dne v omezeném režimu znovu otevřena. Do knihovny můžete zavítat v pondělí, úterý a středu. Pro dospělé funguje od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, pro děti je k dispozici pouze od 13 do 17 hodin.

Knihovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Oddělení čítárny (internet) je do odvolání uzavřeno. Noviny a časopisy najdete v sekci určené pro dospělé.