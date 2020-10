Město Rychnov nad Kněžnou zahájí v pondělí 12. října výdej gelové dezinfekce pro své trvale hlášené občany ve věku 65 let a více.

Výdej desinfekce | Foto: ÚMob Mariánské Hory a Hulváky

Vyzvednout si mohou jedno čtvrtlitrové balení na osobu. Výdej je na jméno, proto bude možné pro dezinfekci vyslat i člena rodiny, a to do přízemí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou do kanceláře č. 003, která se nachází hned za podatelnou. Výdejní dny budou v pondělí od 8 do 13 a ve středu od 11.30 do 16.30 hodin.