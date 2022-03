Podle našich informací zdejší průmyslová zóna dává práci okolo 500 Ukrajincům, možná i více, přičemž ti nyní neřeší jen to, aby se jejich blízcí dostali z Ukrajiny co nejdříve do bezpečí - útočiště by mohli najít na Rychnovsku. Muži z Ukrajiny, ve věku od 18 do 60 let, kteří zde pracují, pak mohou očekávat povolávací rozkazy, aby se do své vlasti vrátili a bojovali za ni.