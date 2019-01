Rychnovsko – Rok s číslovkou 13 na konci už odkrajuje jen posledních několik dílků. Jaký byl a co přinesl za události obyvatelům rychnovského okresu? Podívejte se s námi v přehledu těch nejzajímavějších akcí, jež se staly. Přineseme vám celkem čtyři díly rozdělené vždy po čtvrtletích.Zavzpomínejte s námi dnes na druhé tři měsíce právě končícího roku.

DUBEN

3. Pěší zóna s novou tváří? Hudba budoucnosti

Soutěž, ve které měli studenti vysokých škol navrhnout architektonické řešení prostoru Havlíčkovy ulice, znala již v dubnu svého vítěze. Zatím však stále zůstává pěší zóna v Rychnově v původním stavu.

Originálních návrhů přišlo tehdy hned několik, ale vítězství připadlo Václavu Novákovi z Kvasin, který studuje architekturu na Vysokém učení v Brně.

Návrh Václava Nováka zvítězil v konkurenci dalších pěti. Budoucí architekt svůj projekt pojal opravdu se vším všudy.

„Dokonce změnil i některé budovy. Zelená zóna by vypadala úplně jinak, řešil například i to, jak by mohly vypadat budoucí stavby," uvedla místostarostka Rychnova Jana Drejslová.

Podle ní nešlo o to, aby se vše, co studenti navrhnou, nutně muselo zrealizovat. Prvky, které by město chtělo využít, byly nakonec využity ze tří oceněných prací.

4. Cyklostezka nabrala špatný směr

Dokončená cyklostezka podél Orlice se musela popasovat s dosti nepříjemným problémem. Závěrečné zaměření totiž ukázalo, že vede jinudy, než měla. Neplánovaně zasažené pozemky tak bylo nutné vykoupit. To ale nešlo až tak hladce, jak si starostové, kteří se na stavbě stezky podíleli, představovali.

V jednom okamžiku unikly také informace, že majitel jednoho z pozemků požaduje bezmála dva miliony korun a pokud je nedostane, nechá stavbu z pozemku odstranit. Nakonec se ukázalo, že nebylo vše tak horké, jak se jevilo. Pozemky se podařilo vykoupit a to i tento inkriminovaný, jež se nacházel v katastru Čestic.

5. „Íčko" je minulostí

Knihovna uzavřena z důvodů likvidace informačního centra. Cedule, která na jaře překvapila každého, kdo ve Vamberku hledal místo, kde se o městě krajky dozví víc.

Zastupitelstvo města se tehdy rozhodlo své „íčko" uzavřít. „Vedlo nás k tomu hned několik důvodů. První byly finance a za druhé v dnešní době internetu většina návštěvníků plánuje své výlety s předstihem právě s jeho pomocí," objasnil starosta Jiří Mazúch.

Podle zpracovaných statistik však měla návštěvnost spíše vzrůstající tendenci a přicházeli také zahraniční turisté. Problémem, který vedl zastupitele k uzavření, však bylo prý i personální zajištění. Avšak knihovnice to viděly trochu jinak.

„Zhruba dva roky jsme se starali o chod tři dny v týdnu. Původně tady byla přijata odborná pracovnice a my ji pouze zastupovali v době nepřítomnosti, avšak po čase skončila a nový člověk nenastoupil," uvedla tehdy vedoucí vamberecké knihovny Jaroslava Martinová.

Ani jejich snaha život „íčku" nezachránila.

6. Komín se poroučel k zemi

Nevšední a atraktivní podívaná přilákala v polovině dubna do sousedství rychnovského železničního nádraží stovky zvědavců. Všichni měli jediný cíl: vidět zkázu nevyužívaného továrního komínu. Dominantu tohoto místa, jež kdysi bylo areálem podniku Perla, čekalo stržení a rozebrání. Stačilo na to jen několik málo vteřin. Dnes na tomto místě stojí nově otevřené nákupní centrum Kaufland.

KVĚTEN

7. K volebním urnám už chodí jak do krámu

Dvě obce, kde jedny řádné komunální volby nestačily. Na řadu musely přijít ty mimořádné. V Bačetíně se obecní zastupitelstvo rozpadlo začátkem roku, ale pro občany Zdobnice nebyly volby ničím zvláštním. Od těch řádných se zde totiž konaly již dvoje mimořádné. Teď je čekaly třetí.

V obou případech nakonec dopadly k radosti všech. Kandidátky se obměnily a zastupitelstva tak mohla znovu začít fungovat.

8. Obviněný úředník rezignoval

Vedoucí dobrušského odboru dopravy, který byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby, rezignoval na svoji funkci. I přesto zůstával přesvědčený o své nevině. „Nadále si stojím za tím, že jsem se žádného nezákonného jednání nedopustil," zopakoval Radovan Antl. Presumpci neviny ctil i jeho zaměstnavatel, proto muž zůstal zaměstnancem úřadu na pozici řadového referenta odboru dopravy a správy vnitřních věcí. Krok byl prý ale důležitý především kvůli zachování důvěryhodnosti odboru.

ČERVEN

9. Z automobilky vyjíždějí nové vozy

Automobilka Škoda v Kvasinách si „do žil nalila novou krev". Nově tady z výrobních linek začaly sjíždět modernizované vozy Superb, které jsou vlajkovou lodí této značky.

Inovaci pochopitelně provázely i drobnější úpravy závodu. Montáž a svařovna byly vybaveny novým zařízením. Vylepšení se dočkala také logistika.

Omlazené Superby by měly zaujmout atraktivním designem i vylepšenými technickými vlastnostmi.

10. Definitivní tečka za samostatným špitálem

Dva tábory, dva různé názory. Fúze rychnovské a náchodské nemocnice měla už od počátku, kdy se o ní začalo veřejně mluvit, své zastánce i odpůrce. V polovině června padl jasný verdikt. Po ročních přípravách dali zastupitelé sloučení zelenou.

Většinou třiatřiceti hlasů tak posvětili záměr, podle nějž se z obou samostatných nemocnice stal jeden špitál.

„Z mého pohledu je to profesionální záležitost. V ekonomické situaci, v níž se rychnovská nemocnice nacházela v době mého příchodu, jsem navrhl určité řešení. To bylo po celou dobu terčem kritiky, ale nikdo přitom nepřišel s žádnou jinou variantou," okomentoval situaci ředitel rychnovské i náchodské nemocnice Miroslav Vávra. Právě on byl„otce" myšlenky na spojení obou špitálů.

