Festival divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením odstartuje v Neraově v pátek 30. července a až do neděle 1. července návštěvníkům nabídne divadelní představení, koncert, letní kino, tematické diskuze

i workshopy. Menteatrál je divadelní festival a třídenní setkání divadelních souborů, které pracují s herci s mentálním hendikepem a jsou nebo mají ambici stát se součástí české profesionální scény.

“V této době je pro nás zvlášť důležité, že se můžeme fyzicky setkat v Neratově a může proběhnout po roční pauze festival Menteatrál. Pro mnoho souborů je to po dlouhé době jedna z prvních příležitostí vystoupit zase na jevišti a také mít možnost potkat se s ostatními tvůrci,” říká Jan Čtvrtník, ředitel festivalu a zároveň předseda spolku Jiné jeviště, hlavního organizátora festivalu.

Tento spolek profesionálních umělců spolupracuje s klienty chráněného bydlení v Neratově už od roku 2011. Činnost spolku pak nakonec vyústila v roce 2014 právě uspořádáním prvního ročníku festivalu Menteatrál.

“Nejdůležitější myšlenkou festivalu je sdílení. Nejde tedy jen o prezentaci a přehlídku inscenací a projektů, přestože klademe velký důraz na profesionální zázemí a podmínky, jde především o sdílení zkušeností mezi soubory, sdílení s diváky toho, kam umělci směřují ve své tvorbě a především sdílení názoru na svět lidí s mentálním postižením a pohledu na něj skrze uměleckou tvorbu. Náš festival má ambice podporovat umělce se speciálními potřebami k cestě za profesionalizací jejich práce. Tak jak vidíme ve většině zemí západní Evropy, kde je umělecká tvorba lidí s postižením dávno součástí profesionální kulturní sféry, má se česká scéna na co těšit,” tvrdí Jan Čtvrtník.

A festival mění tradiční místo konání. Přesune se k nově vybudovanému Společenskému centru. Ale odehrávat se bude nejen tam.

Jako každoročně zahájí festival v pátek odpoledne mše v neratovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Potom už program nabídne postupně tři divadelní soubory: v kostele se představí pražské Taneční Studio Light, které ve své premiéře uvede inscenaci Madona, následovat bude kladenské Divadlo Vzhůru nohama s představením Hergules neboli Drakošlap. Poté se svým burleskně mrazivým představením Krvavý koleno vystoupí Divadlo UJETO v nově vzniklém Divadle. A páteční festivalový den zakončí Kostelní kino, kde návštěvníci budou moci zhlédnout filmové pásmo neziskové organizace Apropo Jičín.

V sobotu se návštěvníci festivalu mohou těšit na inscenaci Sousedské nepokoje brněnského uskupení Kociánka, dále na představení Káťa a králík Dramatického uskupení Jindřich z Janských lázní, poté Taneční studio Light přidá své druhé představení Republika na nás čeká aneb Kde domov můj. Domácí soubor Jiné jeviště se představí se svou Legendou o semínku, inscenací nazkoušenou v loňském roce, kdy bohužel festival neproběhl. Brněnské Divadlo Aldente se bude prezentovat s česko - anglickým představením Who am I?, a to hned dvakrát. Sobotní večer uzavře koncert kapely MarZ v čele s mladou zpěvačkou Markétou Zdeňkovou, kterou doprovází čtveřice zkušených muzikantů, a letní kino s tematicky vybraným filmem.

Nedílnou součástí festivalového programu jsou také diskuse a workshopy, ty jsou určené široké veřejnosti.