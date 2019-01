Rychnovsko - VÍKENDOVÁ POROTA: Ptali jsme se známých osobností z regionu, zda si myslí, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat si dítě.

FRANTIŠEK KINSKÝ

potomek české šlechty a zastupitel Kostelce nad Orlicí

Jako dítě z tradičního modelu rodiny, bych měl jednoznačně říci ne. Ale! Doba se mění. Mysl lidí se otevírá. Tradiční institut rodiny, manželství, známe plus mínus dva tisíce let. Změna nazírání na tento institut, kdy svazek uzavírají osoby stejného pohlaví, je liberální společností tolerována řekněme posledních dvacet let.A tak se ve mě pere liberál s konzervativcem. V poslední době se rozpadá každé druhé manželství obdařené štěstím mít dítě, děti. Některá i proto, že jeden z partnerů si plně uvědomí svou sexuální orientaci, kterou dříve kvůli společenským normám potlačoval a vstoupí následně do svazku s osobou stejného pohlaví. Má tento nový pár pozbýt práva na dítě jednoho z partnerů? Já vím, je to jiný případ. Ale může být návodem vedoucím i ke kladné odpovědi. Osobně ale jednoznačnou odpověď neznám.

Verdikt: NEVÍ

ZDENĚK NOVÁČEK

Majitel zámku v Potštejně

Osobně mám s homosexuály jen dobré vztahy. Vždy jsem mezi nimi narazil na hodné lidi. Pokud se takoví dva jedinci vezmou, je to pouze jejich věc. Otázka výchovy dětí je ale složitější. Na jednu stranu je mohou vychovávat stejně dobře jako klasická rodina, ale problém může být v tom, zda se jejich orientace do vývoje dítěte nepromítne. V tomto jsem opatrný a nerozhodný.

Verdikt: NEVÍ

JIŘÍ VÁCLAVÍK

Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Ačkoli mám mezi lidmi, kteří vyjadřují náklonnost partnerům stejného pohlaví, několik přátel, tak jsem asi v tomto směru poněkud staromilský a nemoderní. Myslím si, že by děti měly být vychovávány v takových svazcích, které považuje většina společnosti za standardní, tedy v normálně fungujících rodinách, s mužským i ženským faktorem. Podle mne je tímto způsobem výchovy a soužití garantována základní podstata lidského bytí, vytváří v dětech jistý předobraz dospělých vzorů, „správně" fungujících vztahů, což, do jisté míry, zachovává a udržuje nutné předpoklady i přírodou dané podmínky pro přežití našeho druhu.

Verdikt: NE

Verdikt poroty je váhavý, ale vyznívá spíše proti této možnosti.