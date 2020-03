V Jičíně o možném uzavření mateřských škol jednala v pátek dopoledne bezpečnostní rada. Všechny zůstávají v provozu, i když počty dětí se mění ze dne na den. V Hořicích zatím žádná školka oficiálně nekončí stejně jako v Nové Pace.

Potvrdila nám to ředitelka novopacké mateřské školy v ulici Školní. „Jsme v provozu. Děti, které mají starší sourozence nechávají rodiče většinou doma. Někdo je odhlášený až do konce března, počty se mění každý den. Na pondělí máme nahlášeno 70 dětí z celkové kapacity 138, pak uvidíme,“ hodnotí nelehkou situaci ředitelka Alena Špíglová.

Zbyněk Bárta z odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže z hradeckého magistrátu uvedl, že mateřské školy v krajském městě fungují bez omezení.

Město Trutnov oficiálně provozuje jednu mateřskou školu s jedenácti pracovišti. I zde jsou rovněž všechny v provozu.

Soukromá Mateřská škola a jesle Meluzínek fungují v Trutnově a Labánek ve Špindlerově Mlýně. „Připravujeme prohlášení pro rodiče, že pokud vycestují do Prahy, jejich děti do školky nepřijmeme. Jinak čekáme, co bude dál,“ sdělil nám personál zařízení.

V pátek náchodští radní rozhodli o omezení provozu všech mateřských škol. „Do těchto zařízení budou od pondělí přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů. Důvodem je zajištění dalšího provozu a zabezpečení zdraví nejen dětí, ale i zaměstnanců mateřských škol,“ zdůvodnil tento krok místostarosta s gescí pro školství František Majer.

Od pondělí pokračuje v omezeném režimu také provoz MŠ Tyršova ve Vamberku. Mateřinka přijímá pouze děti zaměstnaných rodičů, které nemohou rodiče jiným způsobem zabezpečit.

K omezení přistoupila i MŠ Sluníčko v Novém Bydžově. „Týká se pouze dětí matek na mateřské dovolené, rodičů, kteří jsou se starším sourozencem doma a nezaměstnaných rodičů, kteří si své děti mohou ponechat doma,“ vysvětluje ředitelka zařízení Jana Nosková. Školka by nyní měla výhradně pomoci rodičům, kteří docházejí do zaměstnání.

Uzavřená zařízení



Vzhledem k narůstajícímu počtu případů nákazy koronavirem radnice v Hronově rozhodla o uzavření všech mateřských škol, zřizovaných městem.



Na Rychnovsku od pondělí přibudou další zavřené mateřinky, kromě té v Olešnici v Orlických horách to bude albrechtická a také ve Žďáru nad Orlicí a v Českém Meziříčí. Tento týden jsou už mimo provoz mateřské školy v Deštném v Orlických horách, Dobrušce, ve Skuhrově nad Bělou a dvě v Týništi nad Orlicí.