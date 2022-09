„Budeme chodit do třídy nahoru. Je to tu moc pěkné,“ chválí nové zázemí jedna z maminek. Není sama. Den otevřených dveří přilákal vedle mnoha dalších příchozích i dvojici starších návštěvnic: „Hned bych se vrátila do dětských let a chodila sem,“ svěřuje se jedna z nich.

Obnovy se dočkala nejen mateřinka, ale také sousední dům dětí a mládeže. Od prvních plánů na proměnu uplynulo už sedm let, samotná rekonstrukce z toho zabrala dva roky.

„Chyběl spojovací trakt. Budova měla otevřené pavlače, z nichž se vstupovalo do tříd. Energeticky to bylo úplně špatně. I provozně. Když se jídlo z jídelny dodávalo do tříd, chodilo se venkem. Spojovací chodba umožnila propojit objekty tak, aby byly obsluhované zevnitř. Je tady centrální zásobování teplem a celý objekt je nyní energeticky už někde úplně jinde než v minulosti. Je úspornější,“ upozorňuje starosta Vamberka Jan Rejzl.

Pomohla dotace

Jak prozrazuje, celkové náklady atakovaly částku 50 milionů korun. Projekt byl rozdělen na dvě části, stavební práce na domu dětí a mládeže přišly na necelých 20 milionů korun, které investovalo město. S druhou polovinou - rekonstrukcí a rozšířením mateřské školy - významně pomohla dotace 31,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Celý projekt vznikl kvůli mateřské školce, která narostla o jedno patro, kde byla vybudována čtvrtá třída. Díky tomu jsme dosáhli na zmíněný dotační titul na zvýšení kapacity mateřské školy. V současné době sem může nastoupit 94 dětí. Zájem tady je,“ zdůrazňuje starosta.

Budova školky prošla kompletně obnovou včetně školní kuchyně, která se dočkala i nového gastro vybavení. V přístavbě se našlo místo i pro prostorný multifunkční sál, sborovnu či zázemí pro logopeda. Novotou budovy září i zvenku a jakýmsi bonusem je pohled přes okna do upravené zahrady, kde se objevily nové herní prvky.

Zrcadlový i divadelní sál

V domě dětí a mládeže prodělaly největší změnu tělocvičny. Tyto prostory bude využívat také sousední školka. K dispozici je tu velký zrcadlový sál. Jedna z tělocvičen se rozšířila a nového uspořádání se dočkalo zázemí pro sportovce - sociální zařízení a šatny.

„Je tady nová šicí, modelářská i keramická dílna. Díky rekonstrukci jsme mohli rozšířit nabídku kroužků a rozšířili jsme ji, co to šlo. Jsou tu úplně jiné možnosti a podmínky než dříve. Určitě k novinkám patří divadelní sál, divadelní kroužek tady nebyl a děti tu zažijí atmosféru divadla s pódiem, oponou - prostě se vším všudy,“ těší se z nového zázemí Kateřina Joachim Sthalerová, ředitelka domu dětí a mládeže.

Jak prozrazuje, do budoucna by se měl více otevřít veřejnosti. „Určitě bych chtěla, aby se tu konaly třeba i besídky, posezení se spisovatelem pro čtenáře, mám určitě v plánu setkání s výživovým poradcem, předběžně mám domluvený rychlý kurz s fotografem, chceme sem natáhnout i dospělé, ale především mládež.“

Covid přinesl útlum a změny

Do posledních dvou let fungování zdejšího domu dětí a mládeže zasáhla covidová opatření i to, že se kvůli rekonstrukci provizorně přestěhoval do budovy školy. „Útlum byl určitě znát. Teď doufáme, že zájem poroste a rozjedeme to. Jsme na to připraveni. První kroužky otevřeme na začátku října,“ plánuje ředitelka.

A do nového azylu se po čas stavebních prací musela uchýlit i školka. Našla ho v jednom z objektů, který už dosloužil, ale město ho stihlo včas zrenovovat. Vznikla tak plnohodnotná školka pro tři třídy a děti se svými učitelkami se sem mohly na dva roky přestěhovat.

Tyto prostory po jejich odchodu nezůstanou prázdné. „Od 1. září tu začne fungovat dětská skupina, kde výhledově najde místo 18 dětí ve věku od jednoho roku do tří let, o které se budou starat tři chůvy, a v druhé polovině vzniká tréninková herna stolního tenisu,“ dodává starosta.