Štíhlý obelisk z bílého kararského mramoru poutá pozornost na hřbitově v Bílém Újezdě na Rychnovsku. Právě pod ním odpočívá Marie Toberná, Mančinka z Rudrova mlýnu v Ratibořicích (nar. v květnu 1815). Svoji kamarádku z dětství Barunku, slavnou spisovatelku Boženu Němcovou, přežila jen o 9 let. V jejich životních peripetiích je spojovalo více, než by si přály.

Do osudů obou se smutně zapsal rok 1837. Zatímco Barunka Panklová hořce oplakávala to, že byla donucena do sňatku s Josefem Němcem, i Mančinkou tento rok silně otřásl, tedy událost, která se v Ratibořicích odehrála. Pod vantroky kola Rudrova mlýnu byla nalezena mrtvola neznámého muže. Možná přemýšlela o tom, jak strašná to musela být smrt. Dnes z té představy mrazí, že nakonec stejný tragický konec potkal i ji.

V roce 1841 se provdala za bohatého mlynáře Antonína Toberného z Mastů na Rychnovsku, ale na hrůzný zážitek z Ratibořic prý nikdy nezapomněla. I ona byla v manželství, v němž se jí narodili dva synové ( Antonín a Čeněk), nešťastná. Dodnes je její náhlý skon obestřen rouškou tajemství.

Podle jedné z verzí večer 21. ledna 1871 navštívila rodinu Felcmanovu, s níž se přátelila, a stěžovala si, že je v manželství nešťastná. Tehdy ji Felcmanovi viděli naposledy. Snad prý v takovém rozpoložení mysli nedala pozor, když se večer vracela domů, a na lávce přes vantroky uklouzla. Spadla do žlabu, kterým se sesmekla pod kolo a to ji utlouklo. Podle tohoto příběhu by byl dnem jejího úmrtí 21. leden (stejně jako u Boženy Němcové).

Záznam v matrice zemřelých v Bílém Újezdě uvádí, že zemřela 22. ledna 1871 utopením (s dovětkem "náhodou").

Kristina Celbová z ratibořické hospody, provdaná Nemastová, ji několikrát v Mastech navštívila a líčila, že se mlynářka roznemohla na horkou nemoc: "A v tmavé noci blouzníc, nestřežena utekla ze svého lože do mlýnice, kde spadla mezi vodní kolo. Z vody ji vytáhli mrtvou.“

I ona se však dozvěděla to, se na mlýně událo, zprostředkovaně.

Existuje i další verze, která vypráví, že se Mančinka neutopila, ale oběsila se. Poněkud šokující svědectví o tom, co odehrálo, podal až po letech Alois Hartman: "Já jsem mlynářský a byl jsem stárkem ve mlýně v Mastech u Toberného, když se jeho žena oběsila. Našli jsme ji, odřízli a potom jsme ji s Toberným sešoupli ze schůdků do vantroků, aby se zdálo, že se utopila náhodou a aby měla katolický pohřeb. Však jí potom v rakvi dali šátek kolem krku, aby jí nebylo vidět rýhu po šňůře.“

Z kroniky Bílého Újezda:

"Když Božena Němcová se připravovala na psaní Babičky (v letech 1853–54), navštívila také Ratibořice. A tak lze se právem domnívati, že v této době největšího hmotného strádání a duševních bolů vyhledala z Ratibořic bohatou svou přítelkyni z mládí Marii Tobernou, aby si tu na několik dní odpočinula a trochu pookřála. Je prý znám dopis Boženy Němcové synu Karlovi, v němž se zmiňuje o Toberných v Mastech."