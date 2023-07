Hotovou pohádkovou vesnicí se stává Zdobnice v srdci Orlických hor. Rodina Dařílkova má na svědomí to, že obec zdobí několik postav z říše fantazie. Ta nejnovější - babka Fujavice - dokonce mluví a hýbe se. Se skřítky k návštěvníkům promlouvá a na „zlobiváky“ dokáže přivolat fujavici, vrtuli roztočí a větru poručí. Stačí zmáčknout tlačítko.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Už samotný vjezd do Zdobnice přitom nikoho nenechává na pochybách, že tato vesnice jen tak všední nebude. Návštěvníky na parkovišti čeká doktor z hor a radí jim, aby všechen stres před vjezdem do obce odhodili do stresboxu, který je tu všem k dispozici. A těch zajímavých figur tady turisté najdou více. Rampušák na saních samozřejmě nemůže chybět.