Poslední prázdninový den uspořádalo občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s firmou STALAK, za mediální podpory Rychnovského deníku, VIII. ročník cyklistických závodů pro děti do 15 let „MALÝ STALAK BIKE CUP".

Nedělní počasí – jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje účast – bylo příčinou, že nebyl překonán účastnický rekord z předešlých dvou ročníků. Dopolední přípravy probíhaly za asistence slunečních paprsků a nic nenasvědčovalo, že se blíží rozsáhlá studená fronta. Byla zatím viditelná pouze v meteorologických aplikacích chytrých mobilních telefonů, které její příchod do Rychnova předpovídaly na začátek závodního programu ve 14 hodin.

Navzdory lijáku dojeli

Předpověď se tentokrát vyplnila. Zatímco první závod kadetů a starších žáků se konal ještě za relativně slabého deště, tak v průběhu závodu mladších žáků a žákyň se spustil hustý přívalový déšť, který zahnal téměř všechny přihlížející hledat úkryt. Zvukovou kulisu ze sekce „Hrnce a vařečky" dokonce přehlušilo burácení hromů z blízké bouřky. Cyklistické naděje nejsou žádná ořezávátka, takže závod nejenže nebyl přerušen, ale nikdo z jeho účastníků neodstoupil.

Liják poté zeslábl, ale více či méně vydatné srážky trápily všechny po celý zbytek závodního programu, když téměř ustaly alespoň na vyhlášení výsledků. Část rodičů ovšem liják vylekal natolik, že odhlašovali již přihlášené děti ze závodu. Z registrovaných 143 dětí se jich na start nakonec postavilo „pouze" 106 odvážných. S nimi i šest maminek, přičemž tři v originálních kostýmech, takže diváci mohli fandit Červené Karkulce, motýlu Emanuelovi a andělovi.

Všechny děti nakonec absolvovaly své závody podle původního plánu na nezkrácených délkách tratí. Pořadatelé pouze sloučili některé méně obsazené kategorie do jednoho závodu a zrušili systém rozjížděk u kategorií početnějších. S přibývajícím časem se stávala některá exponovanější místa na trati čím dál tím více bahnitá. Klouzalo to, takže došlo i na pády, naštěstí vždy do „měkkého", bez úrazů.

Předjetý předjezdec

Počasí přispělo i k jedné kuriozitě: není obvyklé, že je v dětském závodě předjet předjezdec (kterým bývá většinou dospělý cyklista) některým z malých závodníků. Ve svém závodě to dokázal vítěz kategorie „přípravka I" Vojta Hendrych, kterému k tomu napomohla kluzká trať. Odměnou za toto neplánované „vítězství" mu pak byl zmrzlinový pohár od „poraženého" předjezdce, který si už v dalších jízdách dával na trati velký pozor, aby se to neopakovalo.

Všem rodičům, kteří odvolali svoje děti ze závodu budiž příkladem případ Verunky Řízkové (ročník narození 2009), které tatínek dal vybrat, zda chce závodit. Odpověď: „Ano, vždyť ty také závodíš za deště a v blátě", hovoří za vše. Po závodě, když měla zhodnotit, co se jí líbilo, zaznělo jednoznačné „Blátíčko"!

Závody malých cyklistů trvají od jedné minuty u odrážedel do čtvrt hodiny v případě starších žáků. Pokud je nachystán dostatek suchého oblečení na převlečení, tak nachlazení nehrozí. Takže příště se nebojte a nechte děti, ať se samy rozhodnou k účasti v závodě. O ostatní se po závodě postará pračka.

Počasí nepřálo ani doprovodným atrakcím. Skákací hrad musel být odvolán, ale po část odpoledne byl v provozu řetízkový kolotoč a na pár jízd v terénní čtyřkolce nakonec také došlo Díky partnerům závodu obdrželi všichni závodníci diplomy a drobné dárky, ti nejlepší také pamětní poháry.

O výborné atmosféře závodu svědčí bohatá fotogalerie umístěna na webu závodu: www.stalak-devoss.cz/deti/. Najdete zde také celkové výsledky všech kategorií. Zásluhou vrtošivého počasí to byl ročník, na který budou všichni dlouho vzpomínat!



Za MTB Team Rychnov n. Kn. Petr Stuchlík