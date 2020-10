Trhy jsou zakázané, kromě farmářských. Na nich ale mohou prodejci nabízet jen vlastní výpěstky a produkty domácího původu, stánky musí být od sebe vzdálené na dva metry, konzumace na místě není povolena a přítomno může být maximálně 20 osob na 400 metrech čtverečních.

Například Dobruška na Rychnovsku ale rozhodla o přerušení úterních trhů už minulý týden. Město Opočno také oznámilo, že k současnému vývoji čtvrteční trhy 29. října na Kupkově náměstí nebudou: "V dalším týdnu se rozhodne podle aktuální pandemické situace."

V říjnu se neuskutečnily ani farmářské trhy u zámku v Doudlebách nad Orlicí.

"Z původně farmářských trhů se staly trhy všeobecné. Kdyby byly povoleny pouze farmářské, museli bychom dvě třetiny stánkařů omezovat nebo je "nebrat" a lidi by přijeli a divili by se, že tu nejsou. Z toho důvodu jsme trhy v říjnu zrušili," vysvětlil majitel zámku Petr Dujka.

Ty další jsou plánované na polovinu listopadu. Ale pokud by aktuální nařízení mělo platit i nadále, zámecké trhy v Doudlebách nebudou. "Lidé, kteří sem na ně přijíždějí, jsou připraveni na ty naše velké trhy a ty budeme pořádat, až to bude povolené. Jestliže nám to bude pár dní předtím oznámeno, s radostí je otevřeme," dodal Petr Dujka.