"Určitě jsme na sto procent schopni v pondělí otevřít. Je to tam připravené od jara, protože opatření jsou furt stejná, na tom se nic nezměnilo," říká.

Až doposud veškeré ztráty a náklady padly na jeho hlavu, na kompenzace prý nemá nárok. "Už by to bylo docela dobré, kdybychom mohli otevřít, protože jsem zaměstnaný a od státu tak nic nedostanu, dotuju to ze svého. Musí se tam topit a je to velký prostor - teď mně přišla faktura za energie za 12 tisíc korun. Je to společnost s ručením omezeným, jsem majitelem, ale jednatelku dělá přítelkyně, protože já podnikat nemůžu, a protože je také zaměstnaná, také nedostane nic. Je to postavené na hlavu," tvrdí.

Jenže opatření nakonec doznala po jednání vlády jen kosmetických změn a pro sportovní zařízení se nic nemění.

Boj s pandemií měl přitom Miroslav Kubec příležitost poznat na vlastní kůži. Od roku 2003 pracuje u vojenské policie a posledních 14 dní vypomáhal na covidové jednotce intenzivní péče brněnské nemocnice U sv. Anny.

Majitel posilovny v Týništi nad Orlicí, vojenský policista, kulturista - držitel bronzové medaile v kategorii smíšených párů na ME, mezi jeho koníčky patří otužování. Nemocný prý nebyl už několik let.

"Určitě tam budu ještě pokračovat. Náročný je zejména pobyt v tom ochranném oblečení, člověk tam vleze a má dvanáct hodin nasazený respirátor. Před vstupem do boxu se člověk musí ustrojit, vzít si ochranný oblek, štít nebo brýle, respirátor trojku, boty, rukavice. A v tom boxu jste s pacientem třeba hodinu a půl, než se jim vymění všechny výživy, než se napolohuje, vymění se prostěradlo a další věci. Je tam hrozně teplo, 24 nebo 25 stupňů a člověk je věčně splavený jak myš, mám z toho rozedřená třísla," popisuje některé ze strastí spojené s prací na covidových jednotkách.

Mrzí ho přitom, že si tato práce vybírá daň i v soukromém životě, kdy mnoho dní nevidí dceru. "Ale jelikož mám zdravotnický kurz od armády a další kurzy a lidí je málo, tak tam pojedu znova. Člověku to dává dobrý pocit, ale mohlo by to být lépe zabezpečené. Ubytování je tragédie, zamrzlo v roce 1982, takové retro, a strava ještě horší. Aby chlap dostal k večeři dva krajíce chleba a nějakou sýrovou pomazánku… Takže sem si tam vezl svoji pánvičku, rýžovar a vařil jsem si tam. Je to asi jediné, co mě na tom trápilo," svěřuje se Miroslav Kubec.