/FOTO, VIDEO/ Záhadami obestřenou postavu vambereckých dějin Magdalenu Grambovou můžete 25. října spatřit na vlastní oči. Ožívá v programu přichystaném v Městském klubu Sokolovna Vamberk.

Z komponovaného pořadu, který přenesl do dávné minulosti města Vamberk. | Video: Deník/Jana Kotalová

K Magdaleně Grambové, jedné z nejvýznamnějších postav vamberecké historie, se v posledních letech upřela pozornost amatérských badatelů i odborníků. Zasloužila se o věhlasnou tradici krajkářství na Vamberecku, ale jak vypadala? Kde její tělo, spočívající mezi ostatními vambereckými mumiemi, ztratilo hlavu? I to byly otázky, na které se snažil hledat odpovědi tým špičkových odborníků včetně světově proslulého Cicera Moraese spolu s partou amatérských milovníků historie Vamberka. Některé z dalších otázek sice ještě zůstávají nerozluštěné, ale loni mohli lidé spatřit tvář Magdaleny Grambové (+ 1671). Podařilo se ji počítačově vymodelovat hlavně díky nálezu chybějící lebky, v rakvi u jejího těla totiž ležela dlouhá léta cizí - mužská lebka.

„Máme dobře dochovanou lebku a dnešní reverzní inženýrství, moderní věda a technologie umožňují na základě jasných markantů, které jsou na ní dochované, rekonstruovat lidskou tvář,“ vysvětlil Jiří Šindelář, který byl součástí zmíněného týmu odborníků.

S rekonstrukcí její podoby se pak mohla seznámit i veřejnost.

Jedna ze záhad města krajky: Magdaleně Grambové se po staletích vrátila tvář

Už na 25. října je přitom nejen pro milovníky historie Vamberka přichystána další atraktivní pozvánka, a sice na program nazvaný Magdalena Grambová ožívá. Zpestřil už loňské zahájení Mezinárodních krajkářských slavností. „Že se na Vamberecku paličkují krajky již čtyři století, je všeobecně známo. Kdo ale byla zakladatelka této tradice a za jakých okolností přišla do zdejšího koutu českého království, to se dozvíte v rámci komponovaného programu, který svou netradiční formou kombinuje mluvené slovo s divadlem a díky výstupům šermířů a dobové hudbě vás plasticky přenese do doby závěru třicetileté války,“ přibližují pořadatelé.

Jak doplňují, byla to doba utrpení a všeobecné bídy ostře kontrastující se společenským vzestupem a leskem života vojenských dobrodruhů deroucích se o slávu: „Mezi ně patřil i Kašpar z Grambu, původem z Flander na území dnešní Belgie, který se ze syna mlynáře vyšvihl do hodnosti plukovníka císařské armády a zakoupil vamberecké panství. Jeho žena Magdalena, pocházející z rodu Reichlinů z Meldeggu, se po jeho smrti ujala správy panství a chopila se organizace nového výnosného podnikání – výroby paličkovaných krajek.“

Návrat po 23 letech domů. Mumie opět odpočívají v kryptě kostela ve Vamberku

Průvodcem pořadu bude experimentální archeolog, popularizátor historie a zakladatel skanzenu Villa Nova v Uhřínově Bohumír Dragoun, kterému bude sekundovat soubor Divadelního spolku Zdobničan z Vamberka. „Dramatické chvíle napětí do představení vnese Skupina historického šermu Corporal z Hradce Králové a dobu vzniku tradice krajkářství na Vamberecku přiblíží též ukázky raně barokní hudby,“ stojí v pozvánce zveřejněné na stránkách sdružení SPLAV.

Dopolední program v sále Městského klubu Sokolovna Vamberk je připraven pro školy, od 19 hodin pak pro ostatní veřejnost. Vstupné je 100 korun.