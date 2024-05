M. D. Rettigová se po 200 letech vrací. Celý týden bude Rychnov baštit podle ní

/FOTO, VIDEO/ Letos to je 230 let, kdy se do Rychnova nad Kněžnou přistěhovala z Ústí nad Orlicí se svým manželem dnes nejslavnější česká kuchařka, ale kromě toho také spisovatelka a básnířka Magdalena Dobromila Rettigová. Právě tady dopsala v roce 1825 svou proslulou kuchařku. Už za pár dní ji obyvatelé Rychnova znovu přivítají. Chystají se totiž na její počest oslavy, během nichž se můžete těšit také na bašty její kuchyně. Vařit podle jejích receptů se bude ve zdejších restauracích, hotelech i ve školní jídelně - po celý týden.