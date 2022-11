"Jsme tu už čtyři roky," prozrazuje její dcera Anissa. A jak vnímají české Vánoce a to, co k nim patří? "Salát známe, ale tradiční české zvyky asi ne," přiznává syn Abdrakhím.

Kazachstán je velkou směsicí nejrůznějších etnických skupin, přičemž zhruba 70 procent tvoří muslimové a asi 26 procent se hlásí ke křesťanství, z toho většina k pravoslaví. Hlavním zimním svátkem je u nich Nový rok. "Ale i u nás se dávají dárky," dodává Aygul.

Láska k pečení spojuje

Že se do předvánočního pečení v kosteleckém středisku zapojují i ti, pro které jsou oslavy vánočních svátků věcí neznámou, není nikterak zvláštní. "Tedy spíše ženy velmi rády pečou a také se rády podělí o své dobroty. Jejich sladkosti bývají plné ořechů a medu. Do cukroví se přidávají jak tradiční ingredience, tak i méně známé, jako například kardamon a další druhy koření. Z druhů vánočního cukroví jsou to například bustrengo, melamakarona, ladu, chak-chak, Syrniky, Baursaky, Medovník. Pečení se pravidelně účastní kolem pěti klientů ze zemí Afghánistán, Ukrajina, Arménie, Čečensko, Pákistán, Indie, Kazachstán, Gruzie a podobně. Jejich počet je vždy ovlivněn aktuální skladbou klientů," poukazuje Petra Uhlíková, která v kosteleckém pobytovém středisku vede oddělení práce s klienty.

To je v současné době zaplněno z méně než poloviny své celkové kapacity, pobývá zde kolem stovky lidí, kteří opustili svou domovinu. Pro Vánoční uličku se tu letos peklo už potřetí. "Kromě Vánoční uličky mají obyvatelé Kostelce a okolí možnost ochutnat pokrmy našich klientů na tradičním Posvícení v Kostelci a tento rok jsme měli i mimořádnou možnost mít stánek s ochutnávkami na Food festivalu v prostorách zdejšího Nového zámku. Ohlasy jsou vesměs velmi pozitivní," říká Uhlíková.

Poděkování a Světové Vánoce pro děti

Připomíná přitom, že letos se středisko už třetím rokem zapojuje také do akce Giving Tuesday, letos připadla na úterý 29. listopadu, kdy bude její součástí koncert. "Tento den bude poděkováním našim klientům s poselstvím vzájemné spolupráce a sounáležitosti. V prvním roce jsme tento den věnovali seniorům z Domovinky v Kostelci nad Orlicí a loňský rok byl oceněním spolupráce s naším "andělem", paní Šárkou Slezákovou, díky jejíž podpoře a neuvěřitelné energii se můžeme účastnit různých aktivit pořádaných městem, ať už se jedná o Vánoční uličku nebo různé benefiční akce pro nemocné děti," popisuje Uhlíková.

Součástí života v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí se staly i dílny. Jejich provoz narušila až doba covidová. Pro příští rok se zvažuje jejich obnovení, a to pravděpodobně v jiném konceptu, který by mohl více oslovit zájemce z řad veřejnosti.

Dále středisko spolupracuje s klienty místní Domovinky při Pečovatelské službě, pořádá s nimi společné akce, ať už ve středisku nebo v prostorách Domovinky. Zajímavá je i spolupráce s Mateřskou školou ve Valu u Dobrušky, kde se díky tomu děti seznámí se světovými Vánocemi. "Budou mít příležitost poznat, kdo nosí dárky v některých cizích zemích, a samozřejmě ochutnají i cukroví z cizích krajin," zmiňuje další zajímavost pracovnice střediska a připojuje také pozvánku na přednášku jednoho z obyvatel střediska o Srí Lance, která se uskuteční 8. prosince na faře v Dobrušce.

O svátcích nikdo neřeší, jakého je vyznání

A co se v čase předvánočním děje přímo ve středisku, které díky národnostnímu složení svých obyvatel, kultur a náboženství připomíná tak trochu Babylon? "Lehce zdobíme středisko a pro klienty máme připravené různé dílničky. Děti tak zažijí tradici Mikuláše a čerta s andělem. Připraví si pár druhů vánočního cukroví. S dospělými si pochutnáme na tradiční štědrovečerní večeři - řízku a bramborovém salátu. Díky Diakonii Čáslav a Organizaci na pomoc uprchlíků obdrží dětí i vánoční dárečky. Během těchto svátků nikdo neřeší, jakého je vyznání. Všichni je přijímají jako svátky klidu a míru," ujišťuje Petra Uhlíková.

Funguje v areálu bývalých kasáren od roku 2001. Slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Délka pobytů žadatelů je různá a odvíjí se zejména od složitosti posuzování každého jednotlivého případu. Může se tak jednat o několik málo měsíců, ale výjimečně, u velmi komplikovaných případů, to může být i několik let. Délku pobytu ovlivňuje i to, že středisko v Kostelci je „otevřené pobytové zařízení“, ve kterém žadatel po povinném absolvování nezbytných administrativně zdravotních úkonů v přijímacím středisku může, ale nemusí pobývat. Pokud je schopen si zajistit vlastní ubytování kdekoliv v České republice, tak může středisko opustit a do střediska se dostavuje jen k provedení úkonů souvisejících s vyřizováním jeho žádosti o mezinárodní ochranu.