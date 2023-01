Čipy do aut v Kvasinách nejsou, na konci roku to zastavilo výrobu nových vozů

"Tu legendu zná asi každý ze Sternbergů, mně ji vyprávěli rodiče," říká Diana Phipps Sternbergová, která na počátku 90. let zámek v Častolovicích restituovala a vdechla mu nový život. Jak připomíná, na legendu odkazuje i oltářní obraz Klanění tří králů, který je jedním z nejkrásnějších děl Petra Brandla. Visí v zámecké kapli Proměnění Páně ve Smiřicích a od roku 2005 je národní kulturní památkou. Zdejší panství kdysi Sternbergové totiž také vlastnili. "Zdeněk Sternberg tu legendu uvádí ve své knize a on byl takový, že všechno, co vyprávěl, bylo hodně uvěřitelné. Je to něco, co se v rodině předávalo a všem se to líbilo. Myslím si ale, že tyto věci jsou často vymyšlené. Kdo to vymyslel, to nevíme nikdo," podotýká Phipps Sternbergová.

U zrodu Národního muzea

První zmínky o tomto rodu pocházejí z 12. století a jako první předek Sternbergů se zmiňuje Diviš z Divišova, přítel a rádce knížete Soběslava. V polovině 13. století pak byla založena dvě hlavní rodová sídla - hrad Český Šternberk na Sázavě a Šternberk na severní Moravě. Do Častolovic přišli Sternbergové v roce 1694. Zajímavé přitom je, že i v jejich rodokmenu se objevuje jméno Kašpar. Jednou z nejvýznamnějších osobností rodu byl Kašpar Maria (1761 - 1838), který se věnoval botanice, sepsal několik odborných publikací, soustředil bohaté sbírky přírodnin a stál u zrodu Národního muzea.

Odkaz na křesťanskou tradici

Jak je možné, že se betlémská hvězda objevuje v erbu šlechtického rodu a je vůbec možné, aby se dal vysledovat jeho původ až k údajnému králi Kašparovi? Sotva. Písemné prameny tak daleko nesahají. "Jde o pouhé převzetí motivu betlémské hvězdy, umělý roub na křesťanskou tradici. Je za tím i genealogická strategie, snaha zajistit si uměle, narativně tento královský původ, snaha o zdůraznění vyvolení rodu," míní vědecký pracovník Katedry pomocných věd historie a archivnictví Univerzity Hradec Králové Martin Dekarli.

Z mudrců se stali králové

Kdo vůbec byli tři králové a odkud pocházeli? První zpráva mluví o mudrcích z Východu, přicházejících se poklonit a předat dary Ježíši krátce po jeho narození, objevuje se v první kapitole Matoušova evangelia. Jejich počet ani jména evangelium nezmiňuje, ale právě odsud se mnohem později zrodily ty verze příběhu, v nichž se už hovořilo o třech králích - Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří potvrzují příchod mesiáše. Vznikly ale různé varianty.

"S tím souvisí i atributy - zlato, kadidlo, myrha a často v křesťanské ikonografii bývají i velbloudi, koruny a pláště. Historicky se neví, kdy se tito mudrci narodili, ale předpokládá se, že pocházeli z Persie podle ikonografických nálezů a popisů," vysvětluje Dekarli.

Sám král Herodes se o hvězdě zářící nad Betlémem dozvídá od tří mudrců, kteří za ním přicházejí a ptají se, kde je ten právě narozený král Židů. "Víme, že hluboké znalosti v astronomii už ve starověku měli mudrcové z Perské říše. Proto se předpokládá, že jejich původ je v Perské říši, na území dnešního Íránu. Jedna tradice je známá z našeho západního křesťanství, druhá je ještě ve východním křesťanství, v syrských církvích, potom třeba i z etiopské církve, kde se počet mudrců rozšiřuje ze tří až na dvanáct. Dvanáct bylo i apoštolů. Má to souvislost i starozákonní s Izajášem, v kapitole 61 až 66 se prorokuje příchod krále, kterému je neseno zlato a kadidlo, královské atributy. Západní a východní církve slaví Tři krále 6. ledna, bývají u nás spojeny se svátkem Zjevení Páně. Je to dvanáctý den Vánoc a jím fakticky Vánoce vrcholí a končí," doplňuje Dekarli.

Žehnání domům

Ve střední Evropě bývá zvykem žehnání domů, při tříkrálových obchůzkách koledníci převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara nadepisují posvěcenou křídou na dveře nápis C+B+M a letopočet, v Čechách K+M+B. "Je to z latiny: Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu. A nápis doprovází požehnání tří křížků - nejsvětější Trojice - Otce, Syna a Ducha svatého. Tato tradice ale není nijak starobylá," dodává DeKarli.

V současné době organizuje tříkrálové obchůzky spojené se sbírkou Charita ČR a jednotlivé lokální charity, jde o největší charitativní sbírkovou akci u nás.