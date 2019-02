Orlické hory - Celou republiku, rychnovský region nevyjímaje, v těchto dnech zasypal nový sníh.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

To kvitují především v horských centrech, kde se postupně rozjíždí zimní sezona. I tak se ovšem sjezdovky musejí uměle zasněžovat, a to i v menších střediscích, která finišují přípravy pro zahájení provozu. Vleky by se ve většině z nich měly rozjet v příštích dnech.



V jedné věci se však dotázaní provozovatelé takřka s úlevou prakticky shodují. Lyžaři se nemusejí bát zdražení, ceny mají i letos zůstat beze změny.

Již týden je ovšem lyžařům k službám „Červeňák“ v Olešnici v Orlických horách. „Sezonu jsme zahájili minulou sobotu. Podmínky jsou téměř ideální, takže v provozu jsou oba vleky. Návštěvníků však dorazilo zatím málo, všichni ještě nakupují na svátky,“ sdělil Petr Plodek. Zároveň představil letošní novinku: „Máme nový moderní zasněžovací systém, což přináší zkvalitnění v tom, že sjezdovku zasypeme rychleji a efektivněji.“ Areál kromě běžného provozu nabízí také večerní lyžování, a to ve středu, v pátek a v sobotu.



Další z menších středisek plánují zahájení sezony za týden, přestože například v Sedloňově chtěli přivítat první návštěvníky již tento víkend. I tam budou podmínky kvalitní, což potvrzuje provozovatel areálu Václav Sameš: „Sněhu jsme nastříkali dostatek, po celé šíři sjezdovky by ho mělo být až padesát centimetrů. Pravděpodobně však zahájíme až příští týden. Večerní lyžování nabídneme pravidelně ve středu a v sobotu.“



Návštěvníci se budou moci těšit na jedno podstatné vylepšení. „Upravili jsme odbavovací systém. Bude bezdotykový, takže návštěvníci si dají čip třeba do kapsy a bude jim stačit jen projít kolem snímače,“ doplnil Sameš.



Rovněž příští týden by lyžaře chtěli přivítat také v Rokytnici. „Ještě chceme vše dodělat tak, aby to bylo kvalitní. Na dvou třetinách sjezdovky je v průměru kolem třiceti centimetrů sněhu, na zbývající třetině asi deset. Některé úseky potřebujeme ještě dosněžit, sdělil Miroslav Rücker z rokytnického areálu.



Také on upozornil na letošní zajímavost. „Jízdy budeme mít třeba dvouhodinové, nerozlišuje se dopoledne nebo odpoledne. Nabídneme také dvou nebo čtyřdenní vstup, přibyl například lístek na čtyři ze sedmi dnů, kdyby mezitím lyžaři chtěli vyrazit i do jiných středisek. Je to krok k zákazníkům, že vícedenní permanentky budou zlevněné.“



V horských Bartošovicích prozatím vyčkávají. „Možná začneme příští víkend, ale před Vánocemi máme špatné zkušenosti. Kdyby byly vynikající podmínky, začali bychom dřív, ale jinak to může být až mezi svátky, jsme malé středisko,“ informoval Jan Sotona z bartošovického areálu. Zároveň podotýká jednu nevýhodu. „Sníh nám vyfoukal vítr, takže teď je ho tak deset až patnáct centimetrů. My ovšem nemáme možnost ho technicky přidávat.“



Pokud budou příznivé klimatické podmínky, na své si tento víkend v Orlických horách přijdou i běžkaři. V okolí Deštného i Říček včera vyběhli stopaři na hřebeny a na tradičních okruzích upravovali stopy. Jejich práci však může zhatit nepřízeň počasí. „Připraveno u nás bude pětadvacet kilometrů tras, jenže o víkendu hrozí husté sněžení a silný vítr, což může situaci zkomplikovat,“ sdělil František Prouza z deštenského SportProfi.