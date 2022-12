Se zahájením sezony tento týden počítá také Skiareál Olešnice v Orlických horách, který patří k těm o něco klidnějším, vyhledávají ho především rodiny s dětmi. „Počasí přálo, vypadá to, že v sobotu v 8.30 hodin otevřeme. V provozu bude jedna sjezdovka, a to do 16 hodin, večerní lyžování zatím není. Oproti minulé sezoně jsme museli zvednout ceny asi o deset procent. Celodenní lyžování stojí ve vedlejší sezoně do 25. prosince 480 korun, v hlavní pak 530 korun,“ sdělil provozovatel olešnického skiareálu Marek Feuermann.

Lyžování vyjde dráž v řadě českých středisek, v těch nejznámějších o patnáct až dvacet procent. V Deštném v Orlických horách stojí dospělého na den v hlavní sezoně 690 korun, ve vedlejší 600, v Říčkách v hlavní sezoně 830 korun, ve vedlejší 770 korun. V Deštném se rozjede lanovka tuto sobotu, zatím ta čtyřsedačková na Martě II.

Na běžky možná už v pátek

Na své si už tento týden přijdou rovněž milovníci běžeckého lyžování. V pátek by mohly být upravené běžecké trasy kolem Deštného. „A chceme upravit i skuhrovské závodní okruhy,“ doplnila Kristýna Řezníčková ze Skicentra v Deštném v Orlických horách.

Oblíbená je také Ski aréna Orlické Záhoří, která patří k největším osvětleným okruhům v Česku. Jenže do svátků se zřejmě ještě nerozsvítí. „Pokryto máme, ale zatím nenapadlo tolik sněhu, aby tam mohla vjet rolba,“ vysvětlila referentka místního turistického informačního centra s tím, že areál by se mohl otevřít mezi svátky.

Také na sjezdovky do Zdobnice budou moci vyrazit lyžaři až po Štědrém dnu. „Sněhu je tady o něco víc než v Rychnově, zasněžujeme, a když to půjde dobře, sezonu zahájíme 25. prosince v 9 hodin ráno. Máme tu dvě hlavní sjezdovky, jedna je pak dole v areálu speciálně pro děti, s provazovým vlekem, pojízdným pásem a kolotočem. Myslím si, že na běžky bude možné vyrazit dřív, ale upravené stopy tady dole ještě nejsou,“ uvedl provozovatel David Dařílek.

Černá Voda plánuje otevřít o den později.