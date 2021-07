Jejím výsledkem má být nový pětipodlažní pavilon s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí. Ten bude propojen s budovou dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice a péče v současné době roztříštěná do několika míst nemocničního areálu se soustředí v jednom komplexu. Projekt má už stavební povolení a podle hejtmana Martina Červíčka by se mohlo začít stavět příští rok.

Otázkou zůstává, zda do nemocnice připluje i 300 milionů korun, které stát před šesti lety ve svém vládním usnesení přislíbil. V opačném případě bude muset kraj hledat jiné finanční zdroje.

Z dalšího posunu v dlouho plánované modernizaci rychnovské nemocnice se těší i její ředitel Luboš Mottl, který Deníku poskytl rozhovor, a to nejen na toto téma.

Jakou radost máte z rozhodnutí krajského zastupitelstva dát výstavbě nového pavilonu v rychnovské nemocnici zelenou?

Velkou, upřímnou, neskrývanou. V této době je to pro nás všechny velká odměna za zvládnutí covidové epidemie. Projekt a design řešení vznikal řadu let. Od původního návrhu, který by v podstatě nic neřešil a byl by spíše pro nemocnici přítěží, přes období, kdy v rychnovské nemocnic nemělo být téměř nic, až po toto finální řešení. Nemocnice zeštíhlí, ale bude současně více robustní, medicínsky, provozně a v neposlední řadě ekonomicky.

Byl vysloven názor, že pokud by se okresní nemocnice měla v současné době stavět na zelené louce, vypadala by právě takto. Velké poděkování a respekt patří všem, kteří se s námi na projektu a výsledné "zelené" podíleli nebo jej podpořili a dále podporují.

Jak daleko je zateplení a rekonstrukce v pavilonu DIGIP, kdy bude hotovo?

Zateplování a výměna oken pavilonu DIGIP na začátku podzimu, práce probíhají průběžně od září minulého roku téměř přesně dle smluvního harmonogramu, covid necovid. Opět je zde na místě poděkování našim zdravotníkům a dodavatelské firmě, že si dovedou vyjít vstříc. Není to v této době opravdu zvykem.

Projekt modernizace rychnovské nemocnice je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020. K podpoře infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny se stát zavázal již v roce 2015, kdy vzniklo Memorandum o spolupráci mezi vládou ČR, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Spádová oblast Nemocnice Rychnov nad Kněžnou má více než 80 tisíc obyvatel. Nedaleko se nachází rekreační oblast Orlických hor i nejvýznamnější průmyslová zóna v kraji Solnice-Kvasiny v kraji s 12 tisíci zaměstnanci.

Můžete prozradit, jestli máte i nějaké další novinky týkající se péče o pacienty v rychnovské nemocnici?

Přímo novinka to už pro mnohé nebude, ale současně s akcí zateplení DIGIP se prováděla rekonstrukce porodnice, spojená byla s výstavbou dvou nových porodních boxů. Kolaudace a uvedení do provozu by měli proběhnout na začátku prázdnin.

A co velkokapacitní centrum ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou, jak bude fungovat dál?

Velkokapacitní očkovací centrum již také není samozřejmě novinka. Odvedlo obrovský kus práce, jako jediné očkovací centrum v kraji, které je umístěno mimo nemocnici. Zatím zde proběhlo téměř 40 tisíc vakcinací. Vzhledem k proočkovanosti a již malému zájmu o očkování v našem regionu bude jeho provoz během prázdnin postupně tlumen.