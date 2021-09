Lubomír Brabec je přitom muž mnoha zájmů, mezi které patří i ty poněkud adrenalinovější. Také to bylo tématem našeho rozhovoru.

Lidé Vás znají především jako hudebníka, ale na Wikipedii se mohou dočíst, že jste také zaníceným vodákem, jachtařem, potápěčem, lyžařem a cestovatelem. Ten široký záběr zájmů zní skoro až cimrmanovsky, ale nedá mi to a musím se zeptat, kde na to berete čas v dnešní uspěchané době?

Občas slýchám, že mám nebezpečné koníčky, ale já si to nemyslím. Nevěřím, že divoká voda, jachting, potápění, canyoning, létání balónem a jízda na koni jsou nebezpečnější než procházka po Václaváku v jedenáct večer. Mám rád sporty, které jsou něčím víc než sporty, které neosloví jenom Vaši ctižádost, ale také Váš smysl pro krásu. Pro mě je dnes podstatné dívat se kolem v klidu, vidět, jak je svět krásný.

Vodáctví k "naší" Orlici jednoznačně patří. "Osahal" jste si ji také? Máte tu nějaký oblíbený úsek, kam se třeba rád vracíte, popřípadě proč?

Nejenom Orlici, krásná je také Zdobnice nebo Chrudimka pod přehradou. Mezi vodáky je proslulý Litický oblouk.

Adrenalinované zážitky, ač to tak nevypadá, jsem prvoplánově nikdy nevyhledával. Ačkoli se léta hlásí, na vodu jezdíme pořád, a to i o Vánocích! Každoročně také pořádám Svatoštěpánskou plavbu po Otavě, které se účastníme v počtu 40 lodí.

A když ne zrovna na vodu, kam rád jezdíte na východ Čech? Je tu nějaké místo, které vás nějak zvlášť táhne nebo byste ho rád viděl?

Definitivně jsem se již odstěhoval na Šumavu. Takže do východních Čech je to pro mne nyní trochu daleko. Často jsem jezdil do Národního hřebčína v Kladrubech a do Slatiňan. To ještě když tam řediteloval pan Norbert Záliš. Projezdili jsme spolu na koních celé okolí. Samozřejmě mám prochozeny Toulovcovy Maštale a vlastně celý kraj jsem si důkladně prohlédl z balónu, neb jsem se tam v jednom čase zúčastňoval mnoha balónových fiest. Z oblak vidíte, že východní Čechy jsou krásný kus naší země.

Navštívil jste už Nový zámek v Kostelci nad Orlicí?

Ano, dokonce jsem tam koncertoval. On se totiž ten Nový zámek nenápadně stává centrem kultury Podorlicka. Nemalou zásluhu na tom má agentura Kinsky Art Media. A jsem rád, že převážnou částí jejich zájmu je vážná hudba. Protože ta je pro mne vším! Dokáže v určitých momentech života neskutečně pomoci. Člověk k ní ale musí dospět a pak v ní najde to, co hledá. Začíná tam, kde slovo končí, a pokud je pravda, že hranice slova jsou hranice tohoto světa, pak hudba nás dostává za tyto hranice. Kamsi do nebeských výšin, které jsou dostupné pouze lidské duši.

Oceňuji také, že Město Kostelec nad Orlicí, které je pořadatelem Hudebního festivalu F. I. A Tůmy, v rámci něhož se koncert koná, touto tradicí připomíná svého významného rodáka, hudebního skladatele z přelomu baroka a klasicismu Františka Ignáce Antonína Tůmu.