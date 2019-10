Desítky, možná stovky Východočechů se v pátek rozjedou do Prahy, aby daly poslední sbohem Karlu Gottovi. Umělci, který byl pro mnohé z nich idolem i modlou. Rozloučit se chystá i David Novotný z Náchoda, který na adresu Karla Gotta přidává ještě jedno slovo. Naděje.

Karel Gott s Davidem Novotným při setkání na oslavě narozenin Karla Štědrého. | Foto: archiv Davida Novotného

Davida Novotného láká svět celebrit a showbyznysu snad odmalička. Dnes jej nejen Východočeši znají jako organizátora soutěží Muž roku, Nej sestřička a také řady charitativních projektů. Na svoje první setkání s Karlem Gottem vzpomíná jako na velmi důležité. „Potkali jsme se na finále soutěže Miss České republiky v Brně, v roce 2002. Bylo mi dvaadvacet," vzpomíná David Novotný. „Já, kluk z Náchoda, jsem z toho byl úplně vedle. Na vlastní oči vidím kousek od sebe takovou hvězdu! Ale překvapení mě tenkrát teprve čekalo. Jeho chování. Při setkání nebo debatě s ním si člověk nepřipadal jako jeden z mnoha fanoušků, ale jako člověk. Nemluvil o sobě, ptal se. On uměl nějakým zvláštním způsobem věnovat člověku lidskou pozornost, dalo by se říct až nečekaně lidskou. Alespoň já jsem ji u hvězdy jeho formátu rozhodně nečekal. A právě to mi pro profesi, kterou jsem si vybral, dalo velkou naději: že skutečné hvězdy se chovají lidsky a obyčejně. Jemu podobných totiž ve světě showbyznysu mnoho není."