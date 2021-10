Své hlasy zde budou moci odevzdat mezi 8. a 17. hodinou. S sebou je třeba si vzít občanský průkaz (nebo cestovní pas), případně voličský průkaz, pokud by vydán, a doklad o nařízené karanténě. Tím může být rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem i listinné či elektronické potvrzení o pozitivním výsledku na covid-19. Je nutné se přitom řídit pokyny volební komise, nevystupovat z vozu, ochranu úst a nosu mít stále nasazenou, sundat ji pak lze jen na pokyn volební komise. Ta ověří totožnost voliče a zda je v karanténě. Pak dotyčný obdrží volební dokumentaci a popojede k volební schránce. Do ní z okénka vhodí úřední obálku s hlasovacím lístkem, případně volební komise volební schránku přiblíží.

Zatímco při loňských volbách do senátu a zastupitelstev krajů si tuto novinku obyvatelé okresu otestovali na rychnovském fotbalovém stadionu, tentokrát voliči zamíří do areálu Na Jamách k vrátnici Centra odborné přípravy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odstartují už tuto středu 6. října na stanovištích drive-in. Volit zde budou moci lidé v karanténě či izolaci přímo z auta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.