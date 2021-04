Chátrající areál byl němou a smutnou připomínkou její slavné minulosti. V roce 2014 započala firma Hiragana s likvidací budov a „sanací“ ekologické zátěže. Ale nezdařilo se ji dotáhnout.

Místo chátrajících budov továrny tu tak teď straší její ruiny a místní ze současného stavu šťastni nejsou. Odvozu k drtiči brání nevydané povolení kvůli příliš velké zátěži mostku pod hutí a také to, že Hiragana, která by ráda v likvidaci staré ekologické zátěže pokračovala, se nemůže dohodnout s ministerstvem životního prostředí. Komunikace nějak zamrzla a to je špatně.

Jak říká místní starosta, vše uvízlo na slepé koleji a obec, která není vlastníkem, nemá žádné informace a nemůže nic dělat. Zatímco se snaží další části Skuhrova zvelebovat, trosky po Porkertově fabrice, na které turisté přijíždějící z hor narazí hned na začátku obce, jí parádu nedělají.

Že ministerstvo projekt dokončení sanace zdejšího areálu loni zrušilo, snad nebylo tím posledním krokem. Tím problém nezmizí a trosky staveb jakbysmet. Je třeba spory urovnat a hledat konstruktivní řešení, které bude přijatelné pro všechny strany. Ale bez aktivní komunikace to nepůjde.