Prodejna vyroste v areálu bývalého zahradnictví v ulici V. Opatrného. Firma v místě již zdemolovala rodinný dům a další objekty a budoucí staveniště oplotila.

„Všechno má nyní v ruchách společnost Lidl. Začali připravovat staveniště zbouráním objektu bývalého zahradnictví a už to mají v plné režii. Každopádně mi bylo řečeno, že nejdříve udělají demoliční práce, potom nechají proběhnout zimu a na jaře budou stavět. Přišlo mi to zvláštní, divil jsem se, že to neudělají najednou, ale udělají si pauzu na zimu. Do karet jim nevidím,“ uvedl starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský.

Psali jsme:

Prodejna Lidl v Týništi se v červnu stavět nezačne. Termín zahájení není jasný

Radnice již dříve pro stavbu prodala menší pozemek a vybudovala příjezdovou cestu okolo hřbitova. Podle zástupců řetězce firma z ekonomických důvodů pozastavila nejen stavbu prodejny v Týništi, ale i na jiných místech.