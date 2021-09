"Chtěl bych říct, že úřady zafungovaly skvěle, a díky tomu nedošlo zatím k žádné ztrátě na životech ani k žádnému zranění. My žijeme na východní straně ostrova. Máme to k sopce vzdušnou čarou 10 kilometrů, ale dělí nás horský hřeben vysoký 1500 metrů. Proto se cítíme bezpečně a současnou erupcí nejsme nijak ohroženi. Na ostrově žije asi 25 Čechů a podle mých informací, jsou všichni v pořádku," dodává.

Krásný ostrov, kde je stále vládcem příroda - i tak popisují návštěvníci La Palmu, jeden z vulkanicky nejaktivnějších Kanárských ostrovů. A příroda tu v posledních dnech také ukázala, jak mocnou silou vládne. Svět obletěly záběry sopky chrlící lávu a pohlcující vše, co jí stojí v cestě. Do té doby poslední erupci přitom La Palma zažila v roce 1971 při výbuchu sopky Teneguia na jihu ostrova. Doma tu je už třetím rokem i rodina Libora Tomka z Týniště nad Orlicí.

