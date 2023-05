Vozy Senior taxi brázdí ulice už několika měst a mohly by se objevit i v Týništi nad Orlicí a okolních obcích.

Senior taxi už funguje také v Pardubicích, kde je o tuto službu velký zájem. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Nová služba, která by ulehčila cestování starším lidem a handicapovaným, by mohla začít fungovat v Týništi nad Orlicí a okolí.

„V Týništi nad Orlicí a ve spádových obcích uvažujeme o zavedení Senior taxi a taxi pro handicapované, které zajistí levné, snadné a rychlé přepravy k lékařům, na rehabilitace, na nákupy či návštěvy. Tento druh dopravy má pomoci nejen seniorům samotným, ale také jejich příbuzným, kteří jim pomáhají s přepravou,“ informovala o novince Veronika Čepelková, zastupitelka města a předsedkyně Sociální a zdravotní komise.

Senior taxi v Pardubicích nestíhá. Město se zaměřilo na posílení klíčových časů

Provoz Senior taxi je plánován na všední dny, částečně by ho mělo dotovat město a částečně na něj budou přispívat sami uživatelé. Radnice chce nyní prostřednictvím ankety zjistit potencionální zájem o tuto službu. Pokud bude dostatečný, přikročí k poptávkovému řízení.

Využívat by ji mohli senioři a další zájemci s postižením pohybového ústrojí. Senior taxi bude jezdit po Týništi a spádových obcích, k dispozici bude od pondělí do pátku především dopoledních hodinách, ale třeba i do jedné hodiny odpoledne, nanejvýš pak pětkrát v měsíci na maximálně jednu hodinu.

Kulaté výročí dobrovolných hasičů z Týniště nad Orlicí. Letos oslaví 150 let

„Předpokládaná (nikoliv zatím potvrzená) spoluúčast občanů je cca 30 až 50 korun za jednu jízdu. Vše je závislé na tom, zda bude zájem a zda následně seženeme provozovatele služby,“ doplňuje Veronika Čepelková s tím, že stačí vyplnit anketní lístek a dát vědět na kontakty uvedené na webu města do 30. května.

Senior taxi již funguje třeba v Hradci Králové a jistou obdobu této služby nabízí i rychnovská organizace PRO-SEN.