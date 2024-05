/FOTO, VIDEO/ Více než rok trvalo, než se obyvatelé Rokytnice v Orlických hor dočkali znovuotevření místní lékárny. Od února opět funguje, provozuje ji společnost Královéhradecká lékárna. Až doposud však měla otevřeno jen v pondělí, úterý a pátek od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Město nyní přišlo s dobrou zprávou. Rokytnická lékárna provozní dobu rozšíří.

Rokytnická lékárna bude fungovat na místě původní ve zdejším zdravotnickém středisku. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Od otevření lékárny, 1. února 2024, jsme nepřestali jednat s provozovatelem, tedy s Královéhradeckou lékárnou, a.s., a nyní pro vás máme výsledek. Od 1. června 2024 dochází k rozšíření provozní doby, a to v úterý odpoledne, a ve čtvrtek dopoledne,“ zveřejnilo město Rokytnice v Orlických horách novinku na svém facebooku.

Jaro v Orlických horách: zastavte se na Panském Poli, projeďte se k Pastvinám

Lékárna bude nově otevřena: v pondělí a pátek od 8 do 12 hodin, v úterý od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Věříme, že tuto změnu uvítáte,“ stojí v příspěvku.

Lékárna v Rokytnici byla jednou ze sedmi v republice s dojezdovou vzdáleností delší než 10 minut, ale při personální krizi, která byla i důvodem uzavření, nebyla schopna splnit podmínky dotačních programů pojišťovny na podporu. Novou provozovnu v Rokytnici v Orlických horách otevřela ve spolupráci s městem Rokytnice v Orlických horách jako jednu ze svých poboček Královéhradecká lékárna, a. s. od 1. února letošního roku. Otevření 14. pobočky v Rokytnici v Orlických horách předcházela jednání o ekonomické udržitelnosti provozu.

Mohlo by vás zajímat: Dřevo napadl hmyz a hniloba. Rozhlednu na Anenském vrchu čeká kompletní oprava