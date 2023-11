/FOTO, VIDEO/ Sněhová nadílka přidělala starosti filmařům v Orlických horách. O posledním listopadovém víkendu tady finišovalo natáčení rodinného filmu v režii Davida Laňky Útěk, tedy pro letošek. Vzniká na motivy stejnojmenné knihy Oty Hofmana. Příběh se odehrává na jaře, a tak přišly ke slovu lopaty. Bylo třeba odházet sníh v okolí chatky nad přírodním koupalištěm v Rokytnici v Orlických horách, která hlavním hrdinům snímku posloužila jako úkryt na útěku.

Říčky. Tři otázky pro Štěpána Kozuba. | Video: Markéta Faustová

Těchto rolí se ujali Kanwar Šulc a Jakub Barták. Ten si mimochodem zahrál i v pohádce Krakonošovo tajemství, která se natáčela i na Rychnovsku. Ve filmu uvidíte také Štěpána Kozuba.

„Hraju postavu tatínka jednoho z kluků, kteří utíkají z domova, toho mladšího kluka. Je to poměrně tvrdý, nekompromisní, zásadový tatínek, který se ale v tom příběhu možná někde promění. Tak snad se nám to tam podaří dostat. Postava se mi líbí moc, protože se pomalu přehrávám do rolí tatínků, což je pro mě docela nová zkušenost. Tak se na to těším a hlavně se mi líbí, že se David rozhodl natáčet podle knížky Oty Hofmana. Jeden film už vznikl podle této knížky, v šedesátých letech, myslím. Že dělají takový remake, je mi sympatické,“ svěřil se pro Deník Štěpán Kozub.

V původní verzi filmu se v hlavních rolích představili Roman Skamene a Ivan Vyskočil, kteří se do Útěku vrátili, Roman Skamene jako prodavač, Ivan Vyskočil jako ředitel školy. Jan Novotný si opět střihl roli policisty a ve filmu se představí například i Kristýna Kociánová či Marta Dancingerová, Miloš Vávra a další.

Připravujeme pro vás reportáž z natáčení i rozhovor s režisérem Davidem Laňkou.