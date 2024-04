/FOTO, VIDEO/ Letohrádek v Opočně je už řadu měsíců obehnaný lešením. Pracuje se tu na opravě střechy, která získá i novou krytinu. Ještě před pár měsíci se přitom spekulovalo o tom, jak dopravit na střechu věž, která také potřebovala důkladnou opravu. Kvůli složitému přístupu se uvažovalo dokonce o nasazení vrtulníku. Nakonec se vše podařilo i bez něj.

Zámecký letohrádek v Opočně je obehnaný lešením, současné rekonstrukční práce by měly být hotovy letos. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Už máme věžičku nahoře nasazenou a rekonstrukce běží podle plánu. Do konce června bychom měli mít položenou kompletně celou střechu. V červenci a v srpnu bude modřínový šindel, který na ni bude položen, vysychat a v září by měl být proveden finální nátěr střechy. V říjnu by se pak mělo sundat lešení a do konce roku by měla být celá akce skončena včetně všech kolaudační vyřizování atd.,“ říká kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Ten také přiblížil, jak si řemeslníci s transportem věže nazpět poradili: „Nakonec to bylo tak, že celou věž sestavila v Pardubicích na dvoře stavební firma, která opravu realizuje. Poté ji řemeslníci opravenou opět rozložili, naložili na vůz a přivezli sem. Tady ji vynosili po jednotlivých kusech nahoru a složili ji přímo na místě a pak ji oplechovali.“

Kastelán se na opravu věže těšil i proto, že byl zvědavý, jestli neskrývá nějaký vzkaz z minulosti.

„Obvykle bývá v báni, v té kuličce nahoře. Bohužel, nic jsme tam nenašli. My tam ale časovou kapsli umístili (ve čtvrtek 4. dubna). Rozhodli jsme se proto, aby naši potomci takové zklamání nezažili. Jde o tři časové schránky - jsou v nich různé noviny, nějaké bankovky, mince, cenový výměr, kolik co stojí, a jaké máme trasy na zámku. Taky flashka s fotografiemi, aby tam bylo něco současného, a jídelní lístek z místní restaurace, aby bylo jasné, jaké byly ceny v roce 2023, 2024, kdy se střecha realizovala,“ vysvětluje Tomáš Kořínek.

Náklady se vyšplhaly k necelým 36 milionům korun. Naposledy se letohrádek, který je stejně jako zámek Opočno národní kulturní památkou, kompletně opravoval v 70. letech. Pro opravu interiérů ještě bude třeba aktualizovat projekt z roku 2013, poté bude možné zažádat o dotace i na tento záměr.

Do letohrádku jsme nahlédli na jaře roku 2023

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

O opočenském letohrádku Postavit ho nechal v letech 1601–1602 Jan Rudolf Trčka z Lípy. Jako předloha posloužil královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Renesanční budova prošla z popudu Rudolfa Josefa Colloredo-Mansfelda v roce 1810 empírovými úpravami. Letohrádek byl stavbou sloužící pro volný čas. V dobách socialismu tady byly umístěny kanceláře místního národního výboru.

Dojít by mělo také na rekonstrukci jízdárny v zámeckém areálu.

„V minulém roce byla aktualizován projekt na jízdárnu. V letošním roce, doufám, že dostaneme příspěvek na druhou etapu realizace jízdárny, kdy by se měla opravovat samotná budova - podlaha, omítky, dřevěné deštění a nějaké přidružené stavby, které k tomu jsou. V jízdárně jsou plánovány větší koncerty, protože by se tam mělo vejít 300 až 350 lidí a zároveň tu jízdárnu využívat při různých vánočních, velikonočních jarmarcích,“ dodává opočenský kastelán.

