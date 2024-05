Původně jsem měl letět v historickém dvouplošníku, jenže kvůli rozmarům počasí to nevyšlo. Mé nadšení však neopadlo. Čeká mě totiž vzrušující zážitek s akrobatickým speciálem XA 42 a piloty z elitní skupiny Flying Bulls. Adrenalinový let, který prověří nejen moji odvahu, ale i pevnost žaludku, slibuje být nezapomenutelným dobrodružstvím.

Reportér Deníku letěl akrobatickým letadlem | Video: Deník/Petr Vaňous

Beru si z knihovny knížku mého dětství Biggles od velbloudích stíhaček a při čtení prvních řádků si představuji, jak i já za pár okamžiků zažiji let dvouplošníkem a v mysli budu „kosit skopčáky“. Mé nadšení však vydrželo jen do chvíle, než jsem dorazil na travnatou plochu letiště ve východočeské Jaroměři.

Místo toho, aby tu na mě v kožené bundě a kukle čekal mistr kniplu Martin Šonka vedle historického dvouplošníku Bücker 131 Jungmann, uslyšel jsem větu: „Bohužel je takový vítr, že se v něm dnes letět nedá. Ale lety jsme neodpískali a poletíte s formulí 1 mezi akrobatickými letadly. Tedy speciálem XA 42. Když tak si dejte vevnitř v hangáru malé pohoštění, ale sekanou před letem nedoporučujeme.“

Ze země do vzduchu to machrům z letecké skupiny Flying Bulls Aerobatics Team z Jaroměře trvá jen pár vteřin:

V hlavě se mi začaly bořit sny a bouřit žaludek. Jeho vlnobití ještě zesílilo v době, kdy mi nad kšticí proletěla první várka akrobatů z řad novinářů na palubě čtveřice letadel s machry z letecké skupiny Flying Bulls Aerobatics Team. A to hlavou dolů. V jednom z leteckých speciálů seděl i můj budoucí průvodce vzdušným prostorem Jan Rudzinskyj.

Když se letadla po asi patnácti minutách dotkla koly země a jeden z pasažérů odešel se „sekanou“ za hangár, nevěděl jsem, zda mám plakat, utíkat, říct, že jsem asi snědl párek nevalné chuti, či předstírat menší mozkovou příhodu. Ostatně, od ní jsem neměl daleko. „Jsi přeci chlap a už jsi toho dost prožil a přežil, třeba kolony v Praze či návštěvu Pardubic,“ řekl jsem si a s mírně klepajícími se nohami a knedlíkem v krku jsem s pokorou čekal na svůj ortel.

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Nakonec jsem se (bohužel) dočkal. „Buďte na mě hodný,“ vysoukám ze sebe směrem k Rudzinskému, zatímco on mě cpe do padáku. Při nástupu do letadla jsem se na chvíli vcítil do pocitu žen na gynekologii. Posed totiž trošku připomínal „kozu“. Začínám se potit.

Jako v pračce

A pak už to šlo ráz na ráz. Do vzduchu trvá cesta jen pár vteřin, ale i když se zatím letí rovně, nejsem klidný. Vítr si s námi pohrává a já ve svém strachu oceňuji nejen klid svého pilota, ale i dalších pilotů ve formaci. Ta se totiž i při rychlosti kolem 300 kilometrů v hodině od sebe drží tak blízko, že se letadla prakticky dotýkají křídly. Z klidu a rozjímání mě vyvede až povel: „Souvrat. Teď.“

Dalších šest minut mi připadá jako věčnost. Souvrat střídá přemet a následuje sudový výkrut. Jsem jak v pračce. Jakmile doběhl letecký „ždímací program“, ozve se ve sluchátkách jen lakonické: „Tak to máme za sebou. Chcete ještě něco přidat? Třeba delší let hlavou vzhůru?“

„Děkuji, bylo to super, ale raději se zas projdu po zemi,“ odpovídám a snažím se nejen držet všeho, co mám po ruce, ale také si pořádně nasadit sluchátka, která mi při těch krkolomných kouscích stále padají z hlavy. I ona jsou zmatená z různých klesání a stoupání, kdy člověk neví, v jaké pozici se vlastně nachází. Jestli hlavou nahoru či dolů.

Za pár minut opět bezpečně přistáváme na letišti v Jaroměři, kde má tato světoznámá letka svoji základnu. „Tak to máte za sebou. Dělali jsme jen jednodušší obraty, kdy jsme se dostali jen lehce k přetížení pět G,“ gratuluje mi Jan Rudzinskyj, který spolu se svými kolegy Stanislavem Čejkou, Janem Tvrdíkem a Martinem Špačkem nese dál pochodeň skupiny Red Bull Flying Bulls, jež za chvíli oslaví 65 let své existence.

Zdroj: Se svolením Adam Maršál, nedori

A já si hrdě nesu nejen zážitek, na který v životě nezapomenu, ale i před letem tajně uzmutou sekanou, která mi v žaludku jako zázrakem zůstala.

A také myšlenku, že let s machry, pro které je úplně normální letět hlavou dolů, by jistě ocenil každý, kdo přemýšlí o dietě. Po letu s nimi totiž člověk nemá na jídlo ani pomyšlení. A to velmi dlouho.