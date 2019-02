Desítky zásahů v Orlických horách letos opět absolvovali hasiči kvůli těžkému sněhu a následkům vichřice, které kosily množství stromů. Popadané stromy na několik dnů zablokovaly i provoz na běžeckých trasách a v Čenkovicích spadl strom dokonce na lanovku, na níž uvízlo na několik hodin jednasedmdesát osob. Málokdo přitom ví, že Orlické hory jsou oblastí, které ohrožuje vysoká koncentrace sloučenin dusíku ve vodě a půdě, což ovlivňuje „kondici“ lesního porostu.

Dusík působí sice jako efektivní hnojivo, po kterém stromy rychleji rostou, ale v nadměrném množství v lesním porostu spíše škodí. Lesy se pomalu regenerují. V důsledku nepřiměřeného růstu a horšího vyzrávání, zejména smrků, stromy hůře odolávají působení mrazů, sněhu a větru a lámou se. Dusík ve stromech je také živnou půdou pro různé houbové choroby.

“Vysoká zátěž sloučeninami dusíku dlouhodobě vede k ohrožování stability porostů a následného plnění funkcí lesa ve vyšších a horských polohách. Jednou z nejzatíženějších lesních oblastí v České republice jsou Orlické hory. Zde je zátěž depozicí (spadu) dusíku vysoká, akumuluje se dusík v lesním ekosystému a časem negativně ovlivňuje prostředí,“ uvádí zpráva týmu odborníků z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně.

Výzkumníci se dále zabývají projektem pěstebních opatření, které by měly odolnost lesních porostů vůči těmto vlivům podpořit.

Čím více automobilů, tím hůře

Už v minulosti přitom v Orlických horách zaznamenaly i velké množství spadu sloučenin síry. Zatímco v tomto ohledu se situace o něco zlepšila, problémy s vysokou koncentrací sloučenin dusíku přetrvávají. Potvrzuje to i Ladislav Čepelka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Jak říká, hlavním zdrojem potíží je automobilová doprava a vzhledem k tomu, že automobilová doprava neustále narůstá, zlepšení neočekává, spíše naopak.

Podle Jana Kejzlara, vedoucího Správy Kolowratských lesů, která obhospodařuje lesy v Orlických horách i podhůří, se na stavu lesních porostů podepisuje i dlouhodobé sucho.

„Každopádně je patrné to, že na hřebenech Orlických hor depozice dusíku je. Stromy rostou neuvěřitelně rychle a jsou křehčí a lámou se. Ale jsem v oboru pětadvacet let a lámaly se vždycky. Jestli se takto lámaly i před sto lety, to nedokážu srovnávat. Ale určitě dnes stromy rostou podstatně rychleji,“ říká Jan Kejzlar.

Ten neočekává, co se týče škod po letošní zimě, že by šlo o kalamitní stav. „Ale rozhodně to budou škody v řádu pár tisíců kubíků dřeva,“ dodává.