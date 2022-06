Je čtvrtek ráno a mírným deštěm skrápěný Borohrádek na Rychnovsku se mění v město s nejvyšší koncentrací starších ročníků široko daleko. Nepřijely sem na výlet, ale dokázat, že do starého železa rozhodně nepatří. Jsou jich stovky. Postupně obsazují sportoviště po celém Borohrádku, prohánějí své soupeře na běžeckém oválu, strefují basketbalovým míčem na koš, florbalovou hokejkou metají míčky do branky a zkoušejí i svou mušku při střelbě vzduchovkou na terč. Zvlášť živo je také na fotbalovém hřišti, kde právě jedna ze seniorek trochu zápasí s rybářským prutem a vlascem, který ne a ne někam doletět, natož do kádě. O poznání lépe to jde seniorovi v sousedství, kde letí vlasec i přes třicet metrů.

Důchodkyně odhodily v Borohrádku baloňáky a hůlky a cvičily jak dorostenky

"Bacha, holub!" varuje senior při průletu zvědavého opeřence svého kolegu, který právě napřáhl rybářský prut k dalšímu hodu. "Když trefíš holuba, tak se to násobí dvakrát," žertuje.

O několik desítek metrů dál se hraje pétanque, hází se kroužky na kolíky a kousek odsud na silnici ve slalomu mezi kužely svádí svůj boj s časem na koloběžce 84letá Vlasta Tužilová z Hradce Králové: "Jako malá jsem na koloběžce jezdila, ale ta vypadala jinak. Čas jsem tady neměla špatný. Rozjela bych to víc, ale bála jsem se toho retardéru na konci. Na střelbě ze vzduchovky jsem měla všechny rány na jedné kupě, mířila jsem dobře, ale špatně byl umístěný ten černý terč. I když jednou jsem trefila desítku."

První i v kalhotách z deky

I přes svůj věk je stále vitální. Její oblíbený bowling v Borohrádku sice chyběl, vyzkoušela si tu však také ruské kuželky, střelbu na branku a šipky. Jak říká, je to lepší než sedět doma u počítače.

"Z Hradce nás přijelo asi čtrnáct, já jsem možná nejstarší. Sportuju ráda, šel mi vrh koulí, v seniorské kategorii jsem byla první, hodila jsem osm metrů dvacet, to mohlo být v roce 2003, a jako mladá holka jsem běhala na lyžích. Byla to sranda. Pocházím z Chotěboře a byli jsme na závodech v Křížové, holky tam měly už Kandaháry. Běhaly jsme dva kilometry a já měla lyže po bráchovi, podbité plechem, protože se zlomila špička,“ vypráví.

„Řekli mi, když poběžíš, musíš říct stopa a závodnice před tebou ti musí uhnout. A já letěla - stopa, stopa, stopa. Kalhoty jsem měla tenkrát po válce ušité z nějaké deky, bundu po bráchovi, jiné holky tam měly krásné ohozy. Když mě potom vyhlásili jako vítězku, protáhly se jim obličeje a mně se klepala kolena. Dostala jsem tenkrát knížku Za národ a lidstvo celé, mám ji do dneška. Lyžování mi šlo a podle odborníků jsem měla dobrý skluz. Ale byla jiná doba, byly jsme tři děti. Kdyby se mě tenkrát někdo ujal, tak bych v tom sportu leccos dokázala," tvrdí.

140 střelců ze vzduchovky

Z přihlášených 322 seniorů jich nakonec dorazilo na sportovní hry do Borohrádku 305, a to nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z Polska. V Borohrádku, který převzal štafetu od Skřivan, se tato akce uskutečnila už popáté. Místní klub důchodců je prý velice aktivní a jsou provázaní s asociací Sport pro všechny. Základnu má tak pořádnou.

"Disciplíny jsou volené podle našich možností. Například střelbu ze vzduchovek nám dělají myslivci, hod rybářským prutem je pak specifikum, které ani nevím, jestli někde jinde je,“ vysvětluje starosta Borohrádku Martin Moravec.

Nejvíc lidí se prý přihlašuje na ruské kuželky, byť to není úplně jednoduchá disciplína. „Oblíbená je střelba na florbalovou branku a téměř 140 lidí střílí ze vzduchovky. Letos máme novinku. Dřív jsme měli seniorskou přípravku, která začínala v 55 letech a měli jsme tři věkové kategorie. Kromě běhu a ping-pongu jsme je sloučili a máme jen kategorie mužů a žen. Starší senioři totiž volali po tom, že chtějí ukázat těm mladším, že je dokážou porazit," dodává Moravec.

Hlavní organizační jádro akce tvoří asi deset lidí. "Je to paní ředitelka ze školy, tajemník a lidi z úřadu, předsedkyně klubu důchodců a z ASPV. Určitě bychom to nemohli pořádat bez Základní školy. T. G. M., protože škola nám vaří 275 obědů pro účastníky. Je zavřená - má ředitelské volno, veškerý pedagogický i nepedagogický tým pomáhá na stanovištích a pomáhá i šedesát dětí," chválí starosta.