Rychnovsko - Řidiči, kteří mají vážné zdravotní problémy, za volant nepatří. Potvrdila to i tragická nehoda loni v listopadu, kdy řidič v krajské metropoli srazil malé chlapce. Ti svým zraněním podlehli. Řidič údajně dostal epileptický záchvat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

V budoucnu by se nic podobného nemělo opakovat, protože od Nového roku platí, že lékaři musejí řidiče s vážnými zdravotními problémy hlásit registru řidičů a vozidel příslušné radnice.

„V zásadě platí, že praktický lékař vypracuje posudek zdravotní způsobilosti řidiče, a pokud zjistí zdravotní komplikace, předává zprávu k nám. My pak s dotyčným řidičem zahajujeme správní řízení. Ten může podle svého zdravotního stavu přijít na čas, než se jeho zdraví zlepší, o řidičský průkaz,“ vysvětluje vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel z odboru dopravy hradeckého magistrátu Petr Černohlávek.

Jak dodal, nyní nově je to přímo povinnost praktického lékaře. „V minulosti se stávalo, že řidič, který byl u specialisty, své doklady praktickému lékaři nepředal. To by se v současné době nemělo stát,“ upozornil Černohlávek.

Podle něho ale zatím v krajské metropoli jsou případy odebrání řidičského průkazu spíš výjimečné. „Nepodceňujeme situaci, vycházíme z toho, jaké podněty dostáváme,“ uvedl Černohlávek. Jak dodal, v krajské metropoli mají registrováno na devadesát tisíc řidičů a zhruba dvacet až třicet z nich ročně zůstane po prohlídce u lékaře bez řidičského oprávnění.

Bez zajímavosti není ani fakt, že právě v Hradci Králové se jim sami hlásí řidiči po sedmdesátce, že se již na řízení necítí a průkaz vracejí. „Je lepší, když si řidič sám uvědomí a přijde nám průkaz odevzdat, než kdyby způsobil v tak vysokém věku dopravní nehodu,“ uvedl Černohlávek. Také sami praktičtí lékaři potvrdili, že novinku vítají. „Lidé s vážnými zdravotními problémy, jako jsou například někteří cukrovkáři, kardiaci nebo epileptici, za volant nepatří,“ shodli se.

„Ano, vím o tom a jako ostatní kolegové se novince nebráním,“ řekl nám hradecký praktický lékař Zdeněk Kozák. „Loni jsem měl dva případy, kdy řidič při vyšetření neobstál. Posudek to musí jasně stanovit. Takže nyní místo na dopravní inspektorát budeme posudky posílat na registr řidičů a vozidel odboru dopravy hradeckého magistrátu,“ doplnil Kozák.

Koho se zdravotní prohlídky týkají?



Profesionální řidiči musejí absolvovat prohlídky, při kterých je posuzován jejich zdravotní stav.

Do padesáti let se tyto prohlídky opakují každé dva roky, pak každoročně.

Zdravotní prohlídky neprofesionálních řidičů jsou povinné v 60, 65 a 68 letech. Dále pokračují každé dva roky.

Možné sankce:



Pokud profesionální řidič vyjede autem bez platného potvrzení o zdravotní způsobilosti, může dostat pokutu. Totéž platí pro neprofesionální řidiče starší šedesáti let. Pokuta je určena v rozmezí od pěti do deseti tisíc korun. Navíc může řidič dostat pět trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na jeden rok.