Rychnov nad Kněžnou - Ve skladě Honzy Duška z Rychnova nad Kněžnou zahálí už od začátku března velká LED obrazovka.

Ilustrační foto | Foto: Archív Deníku

"Březen, duben, květen a červen měla být nejvíce vytížená. Víkend co víkend v terénu. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. A tak jsem si vymyslel, že během nouzového stavu udělám autokino. Psali, že v Německu se těší velké oblibě. Nouzový stav si žádá nouzovou kulturu," říká Honza Dušek.