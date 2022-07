"Já to dávám do čistírny." Nebo: "Jak se do toho leze?" "Jako za kulomet, paní" Tyto hlášky Josefa Abrháma coby falešného vrchního a majitele velorexu ze Snímku Vrchní, prchni! zná snad každý. Milovníci časů, kdy ještě tato plátěná vozítka běžně brázdila silnice, si na ně mohli zavzpomínat na dvanáctém Podorlickém srazu majitelů velorexů v Bystrém. A nejen tady. Posádky s nimi vyrazily i na silnice Rychnovska, přičemž plnily různé soutěžní úkoly. Letos na téma Stará řemesla a že těch posádek bylo. Na startu se jich sešlo 52 z celého Česka.