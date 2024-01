/FOTO, VIDEO/ Stačil k tomu jeden velikonoční tah, náhodný nález starých kožených lyžáků v popelnici a bylo zaděláno na jednu velkou tradici. Telemark Team Boží Dar, v jehož čele stojí Ota Šimánek, pořádá nejstarší novodobý telemarkový závod na světě. Jeho ředitel i jeden z jeho zakladatelů se svým uměním i skoky blýskl také na letošním mezinárodním Mistrovství České republiky v historickém lyžování v Olešnici v Orlických horách.

Nejen na to, kdy a jak se k lyžování na jasankách dostal, jsme se zeptali Oty Šimánka na olešnickém mistrovství ČR. | Video: Deník/Jana Kotalová

„On je historická legenda. A je to tady, koukejte se na něj: dvojitej vrut s odhozením čepice,“ komentuje s mírou nadsázky a humoru výkon Oty Šimánka na skokánku jeden z moderátorů letošního mezinárodního Mistrovství ČR v historickém lyžování.

To se uskutečnilo v sobotu 21. ledna v Olešnici v Orlických horách a Ota Šimánek z Božího Daru se na něm předvedl nejen skoky, ale především stylem jízdy zvaným telemark, jehož horlivým zastáncem a propagátorem je. Vždyť Kiwi Cup, který s přáteli z Telemark Teamu Boží Dar pořádá, je prý dokonce nejstarším současným závodem v telemarku na světě.

„Vím to od známého, který k nám přijel asi dvakrát na Kiwi Cup a potom napsal článek. Pátral na internetu a nenašel starší závod, kde se jezdí jen telemark,“ říká.

Jeho vášeň pro historickém lyžování se přitom zrodila jen shodou náhody. Vlastně těch náhod bylo více.

„Věnuju se historickému lyžování, skoro bych řekl, že nejdéle ze všech tady. Asi od roku 1987. Dostal jsem se k tomu tak, že o Velikonocích, když nebyl sníh, jsme v Karlových Varech chodívali s pomlázkami. A jednou, bylo před dvanáctou, kdy pomlázka končí, jsme šli do poslední ulice a přede mnou šel - Košík se mu říkalo. A z ničeho nic otevřel popelnici. Ptal jsem se ho: Co děláš? A on z ní vyndal kožené lyžáky. Říkal jsem si, to jsou parádní boty. A jemu nebyly, tak jsem si je vzal já, ale nenapadlo mě, že bych s nimi lyžoval,“ líčí dávnou, avšak pro něj nezapomenutelnou historku Ota Šimánek.

„Protože měly koženou podrážku, nechal jsem si je podrazit a používal jsem je jako pohorky. To byla ta první náhoda. A potom rok nato jedna známá k nám přinesla dřevěné lyže. Byly trošku zlomené, to jsme opravili a já si říkal, že ty lyže a kožené lyžáky k sobě pasují. V životě jsem neviděl jezdit telemark, ale začal jsem to zkoušet. A bylo to fajn, bylo to supr. Neujel jsem víc než deset dvacet metrů, pořád jsem se válel, ale bylo to parádní,“ vzpomíná na začátky dnes proslulý propagátor tohoto stylu.

Volná pata, předsunutá noha a poklek do zatáčky - tak ho lze ve stručnosti popsat.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

V čem je jiný než současné lyžování? „Je to zážitek toho telemarku, když člověk poklekne, má předsunutou tu nohu, jede blíž ke sněhu,“ vysvětluje.

Lepší je prý pro historické lyžování přírodní prašan než technický sníh.

Kdo by se pak chtěl blíže se stylem telemark seznámit, neměl by si nechat ujít další Kiwi Cup, ten loňský byl jednatřicátý, konání dvou ročníků překazil covid.

A jak Kiwi Cup ke svému nezvyklému názvu přišel?

„Jezdili jsme závody na historických lyžích ještě před vznikem Kiwi Cupu. A protože jsme z hor, vždycky se každou sezonu něco pilo. Byla to tehdy sezona, kdy se pila zelená. Jeden ze zakladatelů Kiwi Cupu pak říkal, ne že jdeme na zelenou, ale dáme si kiwi. A začalo se mu říkat Kiwák,“ vypráví Ota.

Když se pak přemýšlelo o názvu závodu, přímo se nabízelo, aby byl nakonec pojmenován Kiwi Cup.

„Jezdíme i do zahraničí. Byli jsme dvakrát na mistrovství světa v Rakousku a přivezli jsme medaile. Všude na světě jsou závody v historickém lyžování, ale nikde není jen ten telemark. Překvapuje mě to. My se ho snažíme šířit. V podstatě díky nám tady (na mistrovství v Olešnici v Orlických horách) založili kategorii telemark. Přijela nás sem tenkrát banda a řekli jsme si, že jedeme na styl, ne na rychlost,“ dodává Šimánek, který, jak se zdá, dává důraz nejen na styl jízdy, ale i na dobové oblečení.

K lyžování na jasankách prostě patří. A nevadí, že občas přitom odlétne třeba čepička.