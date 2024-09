„Vanilková je naše stálá nabídka a k tomu podle sezóny a počasí nabízíme další příchutě. Když jsou horka preferuji osvěžující, jako je nakyslý citron, mango, limetka, rakytník nebo maracuja,“ vyjmenovává mladý muž, který se s každým procházejícím zdraví.

Většinu svých zákazníků na malém městě zná a často ví dopředu, co si dají: „Dobrý den, bude to jako obvykle?“ ptá se pro formu starší ženy a už připravuje velký kelímek s ledovou kávou s vanilkovou zmrzlinou, ze kterého trčí brčko.

„Chodím sem snad dennodenně. Když je vedro a jedeme od vody, tak se tady zastavíme. Je to životabudič, jinde tady v Borohrádku takhle dobrou ledovou kávu nekoupím. Pán je milý, je radost se tady zastavit,“ směje se paní Jaroslava a usedá se svojí pochoutkou na zahrádku před stánkem.

Nejen na zmrzlině si pochutnáte na zahrádce

Je tady šest stolků s 24 židlemi. Nezbytný chládek pak zajišťují slunečníky. „Děláme různé příchutě, cappuccino, kafe arabica, slaný karamel, různé druhy čokoládové. Zkoušeli jsme i netradiční chuti, třeba avokádo, hroznové víno, bezinku, lidi to sice vyzkoušeli, ale už se k tomu nevrátili,“ přiznává David Krátký ve chvilce, kdy se nemusí starat o zákazníky.

Někdo přijíždí na kole, další autem, nebo pěšky. To je případ mladé maminky Marie, která přichází s ani ne dvouletým synkem Sebastianem: „Líbí se nám tady, je to jako doma, malý má zmrzlinu rád. Přijdeme, pozdravíme se, dostaneme výbornou zmrzlinu a v klídečku si ji sníme.“ A hřešit sem chodí i pan Martin: „Stavuju se tady pomalu každý den, mám to sem kousek. Mám sice cukrovku, ale je to takový můj hříšek,“ směje se muž a přitom líže kornout míchané zmrzliny.

Ceny začínají na 25 korunách

Ceny mají U Medvěda lidové. Malá zmrzlina stojí 25 a velká 30 korun. Zájemcům pak pochoutku rádi zabalí do termokrabiček. V létě o prázdninách mají otevřeno sedm dní v týdnu od 9 ráno do 7 večer. Teď už se provozní doba zkracuje. David Krátký předpokládá, že letošní zmrzlinová sezóna skončí v Borohrádku na začátku října.

Zmrzlinu si U Medvěda vychutnáte na zahrádce | Video: Jiří Fremuth

„Letošní sezóna byla dobrá. Začínali jsme na konci března. Bylo teplo, nepršelo a lidi chodili. Největší nával byl na začátku sezóny, když byli lidé natěšení po zimě na zmrzlinu,“ uvažuje sympatický mladý muž v zástěře, který zbytek roku pracuje jako číšník v restauraci.

A co mu dělá největší radost? „Spokojený zákazník, a když vidím, jak třeba dětem chutná a při odchodu pak řeknou, že se znovu zastaví,“ dodává David Krátký a vyhlíží další zákazníky.

