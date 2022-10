Lavičky do klášterní zahrady v Opočně vyrobí i tesaři z Norska

Severskou stopu ponese komunitní zahrada vznikající v klášterním areálu v historickém centru Opočna, a to nejen díky penězům z Norských fondů, které její založení podpořily. Od soboty 15. do středy 19. října bude hostit tesařský workshop. Zkušení norští tesaři z partnerské organizace Fjellugla Kompetanse AS ve spolupráci s žáky a mistry odborného výcviku ze Střední školy řemeslné Jaroměř tu povedou tvůrčí dílny.

Ze setkání komunitních zahradníků v Opočně | Video: Deník/Jana Kotalová

„Tesařský workshop je první společnou aktivitou svého druhu se zapojením široké veřejnosti, kdy místní občané i další zájemci z blízkého okolí mohou využít příležitosti aktivně se zapojit a zkusit si osahat tesařské řemeslo, a to pod vedením zkušených odborníků. Těší mě, že se tvořivých dílen zúčastní i naši norští podporovatelé,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu. Víkend zpestří historické technologie Klášter je v současné době v majetku kraje a projekt komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně spadá pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu. Areál má otevřít veřejnosti a vrátit sem život. Chystaný workshop je jeho součástí, probíhat bude každý den od 10 do 17 hodin. Dubové a jasanové lavičky, které během něho tesaři zhotoví, poslouží jako zahradní mobiliář pro návštěvníky klášterní zahrady. Kdo do ní zavítá tuto sobotu nebo neděli, může se těšit i na zajímavý řemeslný výlet do historie. „Po oba víkendové dny návštěvníci v rámci workshopu uvidí historické technologie zpracování dřeva, takzvané trhanice, typické pro královéhradecký region. Ty představí ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Zelenka a archeolog Bohumír Dragoun z centra experimentální archeologie Villa Nova z Uhřínova,“ prozradila Martina Svatoňová z tiskového oddělení krajského úřadu. Azbest z kláštera v Opočně mizí, v areálu vznikne komunitní zahrada Projekt komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně podpořily Norské fondy, dotace dosahuje 90 procent z celkových 5,3 milionu korun. V život ho uvádí Královéhradecký kraj, který ve spolupráci s vedením města Opočna plánuje v zahradách vybudovat zázemí pro kulturní a vzdělávací programy, volnočasové aktivity a workshopy a postupně zahrady i budovy kláštera, které v současnosti patří do majetku kraje, zpřístupnit veřejnosti. Z historie kláštera v Opočně



Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex je od roku 1958 kulturní památkou. Nyní se kraj snaží o jeho znovuoživení.

