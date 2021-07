Sezona houbařů začala a tato česká záliba zaměstnala v úterý i tři výjezdové skupiny z Hradce Králové a Opočna.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

"Dvě ženy a muž ve věku od 55 do 62 let museli být ošetřeni poté, co se u nich projevily příznaky otravy krátce po konzumaci smaženice. Po poskytnutí nezbytné péče byli všichni pacienti převezeni k další léčbě do královéhradecké nemocnice," informovala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje.